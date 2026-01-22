سامی ئوشانە: سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ڤاتیکان مێژووییە

پێش 23 خولەک

سامی ئوشانە ئەندامی پەرلەمانی عێراق، رایگەیاند، سەرۆک بارزانی کەسایەتییەکی نێودەوڵەتییە و وڵاتانی جیهان متمانەیان پێی هەیە، چونکە توانیویەتی پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان بپارێزێت.

پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، سامی ئوشانە، ئەندامی پەرلەمانی عێراق، بە کوردستان24ـی راگەیاند، "سەرۆک بارزانی نەک تەنیا لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق، بەڵکو لە جیهاندا کەسایەتیکی دیار و ناسراوە، وڵاتانی جیهان متمانەی زۆریان بە سەرۆک بارزانی هەیە، چونکە توانیویەتی بە بێ جیاوازی بیروباوەڕ و ئایین و نەتەوە پارێزگاری لە پێکەوەژیان بکات".

ئاماژەی بەوەشکرد،"سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ڤاتیکان مێژووییە، بە تایبەت لەم کاتەدا کە رۆژئاوای کوردستان بە بارودۆخێکی ناخۆشدا تێدەپەڕێت، بۆیە دەکرێت ئەم سەردانەی سەرۆک بارزانی ببێتە هۆکارێکی گرنگ بۆ کۆتایی هێنان بەو ئاڵۆزییانەی لە ناوچەکە هەیە بە تایبەت ئەو شەڕەی لە سووریا دژی کورد هەڵگیرساوە".

جەختی لەوەشکردەوە، ئەم سەردانەی سەرۆک بارزانی گرنگی زۆری هەیە بۆ کریستیانەکانی هەرێمی کوردستان، چونکە دڵنیایی و ئارامی زیاتر بە خەڵکی کریستیان دەبەخشێت لەوەی کە لە هەرێمێک دەژین تەواوی مافە ئایینی و نەتەوەییەکانیان پارێزراوە، بۆیە لە کاتی هێرشەکانی داعش بۆ سەر ناوچەی کریستیان نشینەکانی عێراق بە تایبەت دەشتی نەینەوا، کریستیانەکان بۆ پاراستنی سەروماڵیان روویان لە هەرێمی کوردستان کرد، ئەمەش دەرخەری ئەو راستییەیە کە هەرێمی کوردستان سەرۆکێکی هەیە باوەڕی بە پێکەوەژیان هەیە.

سامی ئوشانە گوتیشی،"سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ ڤاتیکان لە رووی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی ڤاتیکان گرنگی تایبەتی خۆی هەیە، وادەکات هەماهەنگی زیاتر هەبێت لە نێوان هەردوولایەن بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ، هەروەها جەختکردنەوەیە لە پاراستن و گرنگیدان بە بابەتی پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان.

چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆک بارزانی بە بانگهێشتێکی فەرمی گەیشتە ئیتاڵیا و لەگەڵ پاپا لیۆی چواردەیەم، پاپای ڤاتیکان کۆبوەوە.

هاوکات سەرۆک بارزانی چەندین دیداری سیاسی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئیتاڵیاش ئەنجامدا، باس لەپەیوەندیەکانی نێوان کوردستان و ئیتاڵیا کرا، هەروەها گۆڕانکاریەکانی رۆژهەڵاتی ناوەراست و هێرشی گرووپە چەکدارەکانی سەر بەسوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر کوردانی رۆژئاوای کوردستان کۆمەڵکوژی و کوژرانی خوشک و برا کوردەکان و کۆکردنەوەی پشتیوانی لەرۆژئاوای کوردستان بابەتێکی تری ناو کۆبوونەوەکان بوون.

هەروەها دەستپێکردنەوەی پەیوەندی تازە لەگەڵ پاپای نوێ و ناساندی هەرێم کەناوەندی ئاشتی و پێکەوەژیانی ئاینەکانە لە رۆژهەڵاتی ناوەراست، بەشێوازێک کریستیان و مسوڵمانان و ئێزدی وئاینەکانی تر پێکەوە بەئاشتی دەژین لە کوردستان، وە دروستکردنی ڕێچکەی نوێی کۆکردنەوەی زیاتری پشتیوانی نێودەوڵەتی بۆ کورد ئامانجێکی دیکەی سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بوو.

سەرۆک بارزانی دووەم جارە سەردانی ڤاتیکان دەکات و جاری یەکەم لە مانگی ئایاری ساڵی 2014 بوو، کاتێک سەردانی ڤاتیکانی کرد و لەگەڵ پاپا فرانسیس کۆبووەوە.

پاپای ڤاتیکان نوێنەرایەتی زیاتر لە یەک ملیار و 400 ملیۆن پەیڕەوانی ئاینی کاسۆلیکی مەسیحی دەکات.