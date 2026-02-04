عەلی عەلاق: ئەمریکا هیچ هۆشدارییەکی سیاسیی پێنەداوین

پێش 21 کاتژمێر

پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، بە توندی ئەو راپۆرتانەی رەتکردەوە کە ئاژانسی "بلومبێرگ" بڵاوی کردوونەتەوە، سەبارەت بە وەرگرتنی هۆشداری لە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکاوە. عەلاق جەختی کردەوە کە کۆبوونەوەکانی ئەم دواییەی لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا لە تورکیا، بە هیچ شێوەیەک باسیان لە پرسە سیاسییەکان و بابەتی پێکهێنانی حکوومەت نەکردووە، بەڵکو تەنیا تایبەت بوون بە کاروباری تەکنیکی و دارایی.

چوارشەممە، 4ـی شوباتی 2026، عەلی عەلاق، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، لە لێدوانێکدا ناوەرۆکی ئەو هەواڵەی ئاژانسی بلومبێرگی بە "نادروست" وەسف کرد، کە بانگەشەی ئەوەی دەکرد گوایە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا هۆشداریی توندی پێ داوە.

پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، سەبارەت بە کۆبوونەوەکانی ئەم دواییە لەگەڵ شاندی ئەمریکی لە تورکیا روونی کردەوە: "تەواوی گفتوگۆکانمان لە چوارچێوەیەکی پیشەیی و هونەریی بەڕێوە چوون."

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا کە تەوەری دانیشتنەکان پەیوەست بوون بە رێکخستنی سیستەمی بانکی، ئاڵوگۆڕی دراو و پەیوەندییە داراییەکانی نێوان هەردوو وڵات، و بە هیچ شێوەیەک لایەنی ئەمریکی باسی لە بابەتە سیاسییە ناوخۆییەکانی عێراق یان پرسی کاندیدانی سەرۆکایەتیی وەزیران نەکردووە.

ئەم روونکردنەوەیەی عەلاق لە کاتێکدایە کە هەستیارییەکی زۆر لە پەیوەندییە داراییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن هەیە، بە تایبەت لە سایەی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپدا.

پێشتر ئاژانسی بلومبێرگ بڵاوی کردبووەوە، کە ئەمریکا کارتی فشاری ئابووری دژی بەغدا بەکار دەهێنێت بۆ رێگریکردن لە گەڕانەوەی نووری مالیکی بۆ دەسەڵات.