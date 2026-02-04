چوارچێوەی هەماهەنگی: رەتی دەکەینەوە خاکی عێراق ببێتە پێگەی دەستدرێژیکردنە سەر دراوسێکان

پێش 21 کاتژمێر

چوارچێوەی هەماهەنگی لە دوایین کۆبوونەوەیدا کۆمەڵێک پرس و دۆسیەی هەستیاری ئەمنی و سیاسیی تاوتوێ کرد و جەختی لەسەر پێویستیی پاراستنی سەروەریی عێراق و رێگریکردن لە بەکارهێنانی خاکەکەی بۆ لێدانی وڵاتان کردەوە.

چوارشەممە، 4ـی شوباتی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی لە راگەیەنراوێکدا ئەنجامی کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەسەر گرنگیی پابەندبوون بە وادە دەستوورییەکان کردەوە، بەو شێوەیەی کە لە دەستووری عێراقدا هاتووە.

لە تەوەرێکی ئەمنی و هەستیاردا، چوارچێوەی هەماهەنگی داوای لە هێزە ئەمنییەکان کرد کە ڕێوشوێنی پێویست و خۆپارێزیی زیاتر بگرنەبەر و لە هەمان کاتدا ئەوپەڕی دانبەخۆداگرتن بنوێنن بەرانبەر هەر جۆرە ئیستیفزازێک؛ ئەمەش بە ئامانجی بڕینی رێگە لە هەر هەوڵێک کە وەک بەهانە بەکاربێت بۆ بەئامانجگرتنی عێراق یان تێکدانی سەقامگیریی وڵاتەکە.

هەروەها جەختیشی کردەوە لەسەر رەتکردنەوەی رەهای بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ دەستدرێژیکردنە سەر هەر دەوڵەتێکی دیکە.

سەبارەت بە دۆخی سیاسی و پەککەوتنی دامەزراوەکان، لە راگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، بەردەوامیی ئەم دۆخە و پەکخستنی دامەزراوەکانی دەوڵەت، لەگەڵ قەبارەی ئەو ئاڵنگارییە سیاسی، ئابووری و ئەمنییانەدا ناگونجێت کە دەوری وڵاتیان داوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا و سەبارەت بە پۆستی سەرۆک کۆمار، چوارچێوەی هەماهەنگی رایگەیاندووە، کە پێویستە ئەم دۆسیەیە لە ماوەیەکی کورتدا یەکلایی بکرێتەوە. لەو چوارچێوەیەشدا بڕیاری داوە کە لە ئەگەری نەگەیشتن بە رێککەوتن لەسەر کاندیدێکی هاوبەش بۆ پۆستی سەرۆککۆمار، پەرلەمانتارانی چوارچێوەکە ئازاد و سەرپشک بن لە دەنگدان بە هەر کاندیدێک.