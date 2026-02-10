کەمال محەممەد: بەهیچ شێوەیەک نرخی کارەبا زیاد نەکراوە

"تێچووی هەر بەرمیلێک نەوتی هەرێمی کوردستان بەکاتی 16 دۆلار دەبێت"

کەرتی وزە لە هەرێمی کوردستان ئێستا بە قۆناغێکی گرنگی گۆڕانکاریدا تێدەپەڕێت، کە تێیدا هەوڵەکان لە دوو ئاراستەی سەرەکیدا کۆکراونەتەوە؛ یەکەمیان بۆ یەکلاکردنەوەی دۆسیە داراییەکانی نەوت لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ و دووەمیان بۆ سەقامگیرکردنی کەرتی کارەبا و خزمەتگوزارییەکان.

وردبینیی جیهانی بۆ تێچووی نەوت

کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتییەکان بەوەکالەت بە کوردستان24ـی راگەیاند، حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی عێراق هەنگاوێکی کردەییان ناوە بۆ دیاریکردنی تێچووی راستەقینەی بەرهەمهێنانی نەوت، لەم چوارچێوەیەدا، کۆمپانیای جیهانیی "وود ماکنزی" (Wood Mackenzie) راسپێردراوە بۆ ئەوەی وردبینییەکی گشتگیر لەسەر خەرجیی هەر بەرمیلێک نەوتی هەناردەکراوی هەرێم بکات.

گوتیشی: ئەم پڕۆسەیە لەلایەن لێژنەیەکی هاوبەشی نێوان هەردوو حکومەت و کۆمپانیا نەوتییەکان سەرپەرشتی دەکرێت. کۆمپانیا جیهانییەکە لە ناوەڕاستی مانگی رابردووەوە دەستی بە کارەکانی کردووە و بڕیارە لە ماوەی 90 رۆژدا راپۆرتی کۆتایی پێشکەش بکات، لە ئێستا بڕی 16 دۆلار بە شێوەیەکی کاتی وەک تێچوو بۆ هەر بەرمیلێک دیاریکراوە، بەڵام دوای تەواوبوونی توێژینەوەکە، نرخە راستەقینەکە جێگیر دەکرێت و هەموو شایستە داراییەکان بەپێی ئەو ئەنجامە یەکلا دەکرێنەوە.

دۆخی کارەبا؛ ئاستەنگ و ئاسۆکان

کەمال محەممەد وەزیری کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتی: لەسەر ئاستی ناوخۆیی و خزمەتگوزارییەکان، کەمال محەمەد، وەزیری کارەبای هەرێمی کوردستان تیشکی خستە سەر دوایین پەرەسەندنەکانی ئەم کەرتە. وەزیری کارەبا ئاماژەی بەوە کرد کە بەرهەمهێنانی کارەبا گەیشتووەتە ئاستێکی پێوانەیی کە 5100 مێگاواتە، بەڵام هەندێک جار کێشە تەکنیکییەکان لە سەرچاوەکانی دابینکردنی گاز (بەتایبەت کۆمپانیای دانە غاز) دەبنە هۆی کەمبوونەوەی کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبا.

سەبارەت بە نیگەرانیی هاووڵاتییان لە بەرزیی نرخی پسوولەکان، جەختی کردەوە، کە هیچ زیادکردنێک لە نرخدا نەکراوە و نرخەکان وەک خۆیان (بەپێی بڕیاری ساڵی 2021) ماونەتەوە. دەشڵێت، بەرزیی بڕی پارەکە لەم وەرزەدا تەنیا پەیوەندی بە زیادبوونی بەکارهێنانی کارەباوە هەیە لەلایەن هاووڵاتییانەوە بەهۆی سەرماوە.

ستراتیژیی داهاتوو

کەمال محەممەد باسی لەوەشکرد، حکوومەتی هەرێم پلانی هەیە تاوەکو کۆتایی ساڵی 2026 خزمەتگوزاریی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ تەواوی هاوبەشان دابین بکات. لە ئێستا 75%ی هاوبەشان لەم خزمەتگوزارییە سوودمەندن و حکومەت کار دەکات بۆ ئەوەی لە ڕێگەی پڕۆژە نوێیەکان و چاکسازیی دیجیتاڵییەوە (وەک سیستەمی ئی پسوولە)، شەفافییەت و کوالیتی خزمەتگوزارییەکان بەرز بکاتەوە.

ئەم پەرەسەندنانە نیشان دەدەن کە هەرێمی کوردستان هەوڵ دەدات لە رێگەی وردبینیی نێودەوڵەتی و پەرەپێدانی ژێرخانی ناوخۆیی، کێشە کەڵەکەبووەکانی کەرتی وزە چارەسەر بکات و سەقامگیرییەکی درێژخایەن بۆ ئابووری و بژێوی هاووڵاتییان دابین بکات.