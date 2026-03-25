زەڵمای خەلیلزاد: هێرشی موشەکیی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان کارێکی تاوانکارییە

چوارشەممە 25ـی ئاداری 2026، زەڵمای خەلیلزاد دیپلۆماتکاری ناسراو و باڵیۆزی پێشووتری ئەمریکا، لە پەیامێکدا نیگەرانی و تووڕەیی توندی خۆی بەرامبەر بە هێرشە موشەکییەکانی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان دەربڕی، رایگەیاند: "من شۆک بووم و زۆر تووڕەم بەو هێرشە موشەکییە بێ پاساوەی ئێران بۆ سەر هەرێمی کوردستان، گوتیشی،" ئەوان ژمارەیەک پێشمەرگەیان شەهید و بریندار کردووە، کە پارێزەری ئازای کوردستانی عێراقن و هیچ دەستدرێژییەکیان نەکردووەتە سەر دراوسێکەیان".

جەختیشی کردەوە، دەبێت ئێران بەرپرسیارێتی ئەم کردەوە تاوانکارییە هەڵبگرێت و لێپرسینەوەی لەگەڵدا بکرێت، زەڵمای خەلیلزاد گوتیشی: "هاوڕێ و هاوپەیمانەکانمان تەنها لەبەر ئەوە دەکرێنە ئامانج کە ئێران هێشتا ناتوانێت راستەوخۆ بگاتە ئێمە، بەڵام گەیشتن بە ئێمە ئامانجی کۆتایی ئەوانە و ئەگەر لە دەسەڵاتدا بمێننەوە، بە بێوچانی هەوڵی بۆ دەدەن".

خەلیلزاد پەیامێکی ئاراستەی سەرۆکی ئەمریکا کرد و دەڵێت: "پێویستە ئەم راستییە تاڵە ببێتە بنەمای تێڕوانینی سەرۆکی ئەمریکا بۆ چۆنیەتی کۆتاییهێنان بە ململانێکان، هەروەها هەر ئەنجامێک کە ئەم ئێرانە سەرکێشە لە دەسەڵاتدا بهێڵێتەوە، دەبێتە سەرئێشەیەکی بەردەوام بۆ ئەمریکا و هاوبەشەکانمان لە ناوچەکەدا، لەوانەش کوردستان، سعودیە و ئیمارات، هاوکات کاریگەری نەرێنی لەسەر داهاتووی ستراتیژی ناوچەکە دەبێت".

لە کۆتاییدا خەلیلزاد ئاماژەی بەوە کرد، دەبێت رێگری لە مانەوەی ئێران بکرێت بۆ ئەوەی ئاسایشی ناوچەکە پارێزراو بێت.