میری ئێزیدییان: هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان هێرشە بۆ سەر تەواوی پێکهاتەکان

میر حازم تەحسین بەگ، میری ئێزیدییان، بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەی سەر شاری هەولێر و بە ئامانجگرتنی هێزەکانی پێشمەرگەی کرد.

چوارشەممە 25ـی ئاداری 2026، لە راگەیەندراوێکدا، میر حازم تەحسین بەگ، میری ئێزیدییان، سەرەخۆشی و هاوخەمی قووڵی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی ئەو پێشمەرگە قارەمانانە کرد کە شەهید بوون و هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ بریندارەکان خواست.

میر حازم تەحسین بەگ ئاماژەی بەوە کرد: "کوردستان وەک تابلۆیەکی جوان و مۆزایکێکی رەنگین وابووە کە هەموو پێکهاتەکانی لەخۆ گرتووە، بۆیە هەر هێرشێک بکرێتە سەر ئەم هەرێمە، بە واتای بە ئامانجگرتنی تەواوی پێکهاتە و چین وتوێژەکانی گەلی کوردستان دێت".

هەروەها هیوای خواست کە کۆتایی بە شەڕ بهێنرێت و خوێنڕشتنی پێشمەرگە و کەسانی سڤیل رابگیرێت و چیتر زیان بە موڵک و ماڵی گشتی و تایبەت نەگات.

لە کۆتاییدا جەختی کردەوە، "زمانی توندوتیژی تەنیا وێرانکاری و کاولکاری بۆ مرۆڤایەتی و وڵات بەدوای خۆیدا دەهێنێت، لە بەرانبەردا زمانی ئاشتییە کە هیوا و ئاسایش و ئارامی بەرهەم دەهێنێت".