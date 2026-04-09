پاکستان: ڤانس و ویتکۆڤ و کۆشنەر بەشداری دانوستانەکان دەکەن لەگەڵ ئێران

موحسین نەقوی، وەزیری ناوخۆی پاکستان، پێشوازی لە ناتالی بێیکەر، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە پاکستان کرد، بەمەبەستی تاوتوێکردنی دوایین ئامادەکارییەکان بۆ دانوستانە چاوەڕوانکراوەکانی نێوان واشنتن و تاران کە بڕیارە لە ئیسلام ئاباد بەڕێوەبچێت.

پێنجشەممە 9ـی نیسانی 2026، موحسین نەقوی، وەزیری ناوخۆی پاکستان لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، جی دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا، شانبەشانی هەردوو نێردەی تایبەت ستیڤ ویتکۆف و جارید کۆشنەر، وەک میوانی تایبەت بەشداری لەو دانوستانانەدا دەکەن کە بڕیار لە گەڵ ئێران لە وڵاتکەی بەڕێوەبچێت.

ئاماژەی بەوەشکردووە، هەر لە کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا پەرەسەندنەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئامادەکارییە تەکنیکییەکانیان بۆ ئەو کۆبوونەوە ئاستبەرزەی نێوان ئەمریکا و ئێران تاوتوێ کرد.

وەزیری ناوخۆی پاکستان جەختی لەوە کردەوە، حکوومەتی پاکستان پلانێکی ئەمنی تۆکمە و گشتگیری بۆ دەستەبەرکردنی پاراستنی تەواوی میوانە بیانییەکان داڕشتووە.