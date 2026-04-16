وەزارەتی کارەبا سیستەمی نوێی دیجیتاڵی لە پێنج ناوچەی دیکەی هەرێم دەخاتەکار

وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، سیستەمی نوێی دیجیتاڵی لە هۆبەکانی فرۆشیاری وزە لە ناوچەکانی سۆران، کۆیە، شێخان، سیمێل و خەبات دەستبەکاربوو، کە تیایدا نزیکەی 300 هەزار هاوبەشی نوێ سوودمەند دەبن.

پێنجشەممە 16ـی نیسانی 2026، بەگوێرەی راگەیەندراوێکی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەکار خستنی سیستەمی نوێی دیجیتاڵی، دەبێتە هۆی یەکخستنی پڕۆسەی پسوولەکردن و راییکردنی مامەڵەی هاووڵاتیان بە شێوەیەکی خێراتر، هەروەها هاوبەشان دەتوانن لە رێگەی سەکۆی دیجیتاڵی "ئی-پسوولە" بە ئاسانی پارەی کارەبا بدەن.

وەزارەتی کارەبا رایگەیاندووە، لە ئێستادا 80%ـی هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەژێر یەک سیستەمی دیجیتاڵی یەکگرتوودا مامەڵەکانیان رایی دەکەن، هەروەها پێشتر ئەم سیستەمە لە شارەکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک، زاخۆ، هەڵەبجە و راپەڕین جێبەجێ کراوە و بە شێوەیەکی باش سەرکەوتوو بووە.

لە راگەینەدراوەکەی وەزارەتی کارەبادا هاتووە، ئەم چاکسازییانە بەشێکن لە "پڕۆژەی رووناکی" کە ئامانجی سەرەکیی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێرییە بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان تاوەکوو کۆتایی ساڵی 2026.

ئەم هەنگاوە وەک بەشێک لە پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ بەدیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییەکان و کەمکردنەوەی رۆتین لە دامودەزگا حکوومییەکاندا ئەژمار دەکرێت.