محەمەد کەمال: لایەنێکی سیاسی لە کەرکووک مامەڵە بە دەنگی کوردەوە دەکات

محەمەد کەمال، بەرپرسی لقی 3ـی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک، بۆ کوردستان24، نیگەرانیی قووڵی خۆی و حزبەکەی بەرامبەر بارودۆخی ئێستای شارەکە دەربڕی و رەخنەی توندی لە شێوازی سیاسەتکردنی لایەنێکی سیاسی گرت.

پێنجشەممە 16ـی نیسانی 2026، محەمەد کەمال، بەرپرسی لقی 3ـی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک تایبەت بۆ کوردستان24 رایگەیاند، خەمبارن بەوەی لایەنێکی سیاسی یاری بە دەنگی دەنگدەرەکانییەوە دەکات و ئەو هەنگاوانەی نراون تەنها وەک "مامەڵەیەکی سیاسی" وەسف کرد کە بووەتە جێگەی نیگەرانیی خەڵک و خەمخۆرانی کەرکووک.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا بەرپرسی لقی 3ـی پارتی لە کەرکووک ئاماژەی بەوە کرد، کورد لە کەرکووک تەنها باجی کوردبوونی خۆی دەدات، بۆیە جێگەی دڵگرانییە لایەنێک بە ئارەزووی خۆی مامەڵە بەو دەنگانەوە بکات بۆ دەستکەوتنی پلە و پۆست بە بێ گوێدانە بەرژەوەندی کورد و هاووڵاتییانی شاری کەرکووک.

لە بارەی پەیوەندییەکانی پارتی لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی شارەکە و بە تایبەت تورکمانەکان، بەرپرسی لقی 3ـی پارتی جەختی کردەوە، پەیوەندییەکانیان لەگەڵ لایەنە تورکمانییەکان زۆر باشە و هیچ کێشەیەک لە نێوانیاندا نییە، هاوکات باسی لەوەشکرد، هەمیشە پارتی داکۆکی کار بووە بۆ مافی سەرجەم پێکهاتەکانی شارەکە و هیچ جیاوازییەک لە نێوان هاووڵاتییەکی کورد و پێکهاتەیەکی دیکەدا نەکراوە.

سەبارەت بە ئایندەی پارتی لە کەرکووک، محەمەد کەمال جەختی کردەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان هیچ کاتێک کەرکووک و کەرکووکییەکان بە تەنیا جێناهێڵێت و هەمیشە لەگەڵ خەڵکی شارەکە دەوەستێت بۆ داکۆکیکردن لە ماف و سەروەرییەکانیان.

ئەم لێدوانانەی محەمەد کەمال، بەرپرسی لقی 3ـی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کاتێکدایە، ململانێیەکی سیاسیی قووڵ لەسەر پۆستی پارێزگار و دابەشکردنی دەسەڵاتەکانی کەرکووک لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکاندا بەردەوامە، هەروەها بە گوێرەی رێککەوتنێکی یەکێتی لەگەڵ چەند لایەنێکی دیکەی شارەکە کە بە شێوەیەکی نهێنی و لە ژوورە تاریکەکاندا ئەنجام دراوە، بڕیار وایە پۆستی پارێزگاری کەرکووک کە لە پشکی کوردە بدرێت بە بەرەی تورکمانی تاوەکوو کۆتایی ئەمساڵ، دواتریش بڕیارە بدرێت بە کەسێکی عەرەب لە نێو لایەنە عەرەبییەکانی شارەکە.