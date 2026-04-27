نێچیرڤان بارزانی پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی دەکات

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بەبۆنەی کاندیدکردن و راسپاردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند، "پیرۆزبایی لە برای بەڕێز عەلی زەیدی دەکەین بۆ کاندیدکردن و راسپاردنی بۆ پۆستی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران، هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازم لە ئەرکەکەیدا بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی نیشتمانیی گشتگیر."

نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوەش کرد، ئەرکی حکوومەتی نوێیە "وەڵامدەرەوەی خواست و داواکارییەکانی گەلی عێراق بێت لە تەواوی وڵاتدا و کار بکات بۆ بەهێزکردنی سەقامگیری و ئاوەدانکردنەوە."

سەرۆکی هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە، "پشتگیریی خۆمان بۆ بەڕێزیان و کارکردنمان لەگەڵیدا رادەگەیەنین لەپێناو داهاتوویەکی باشتر بۆ هەموو عێراقییەکان."

چوارچێوەی هەماهەنگی لە راگەیەندراوێکی وردەکاریی کۆبوونەوەی ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممەی بڵاوکردەوە، کە لە کۆشکی سەرۆکایەتیی حکوومەت لە بەغدا بەڕێوەچوو.

بەپێی راگەیەندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا کە تایبەت بووە بە یەکلاکردنەوەی کاندیدی نوێی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیاریان داوە متمانە لە نووری مالیکی وەک کاندیدی ئەو پۆستە وەربگرنەوە. ئەم هەنگاوە وەک سەرەتایەک بۆ گۆڕانکاری لە کاندیدی پێشنیازکراو و تێپەڕاندنی بنبەستی سیاسیی ئێستای عێراق هەژمار دەکرێت.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەی چوارچێوەی هەماهەنگیدا هاتووە؛ دوای پێداچوونەوە بە ناوی کاندیدەکان، دواجار لەسەر کاندیدکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵی عێراق رێککەوتن.

هەر ئەمشەو چوارچێوەی هەماهەنگی بە ئامادەبوونی هەر چوار سەرۆکایەتییەکەی عێراق، کۆبووەنەیەکی دیکە فراوانیان کرد و عەلی زەیدی بە فەرمی لەلایەن سەرۆککۆمارەوە بۆ پێکهێنانی کابینەی حکوومەتی نوێی فیدراڵ راسپێردرا، بەمەش لە 15 تا 30 رۆژی داهاتوودا دەبێت پێکهاتەی کابینەکەی کە لە 22 وەزیری پێکدێت لە کۆبوونەوەی ئاسایی پەرلەمان بیانناسێنێت، بۆ ئەوەی دەنگیان لەسەر بدرێت و متمانە بە دەست بێنن.