دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆیندا لەگەڵ ئەبراهام حەمادە ئەندامی کۆنگرێسی ئەمریکا، لە بارەی دۆخی ناوچەکە بە گشتی و پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکا گفتوگۆیان کرد.

لە پەیوەندییەکەدا، هەردوولا دەربارەی کاریگەری و لێکەوتەکانی دۆخەکە، بەتایبەتی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان، بیروڕایان گۆڕییەوە، لەمبارەیەوە جەختیان لە گرنگیی بەردەوامیی پشتیوانییەکانی کۆنگرێس بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان لە بوارە جیاجیاکاندا کردەوە.

هەروەها رۆڵى هەرێمی کوردستان له‌ پاراستنی ئارامی و سه‌قامگيريدا، دۆخی سیاسیی عێراق و هەرێمی کوردستان، پەیوەندییەکانيان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ و چەند پرسێکی جێی بایەخی هاوبەش، تەوەرێکی دیکەی پەیوەندییەکە بوو.