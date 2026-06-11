سلێمانی میوانداری جەژنی موزیک و دیداری دوو کولتوور دەکات

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لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری سلێمانی، بە هاوکاری ئەنستیتوتی فەرەنسی لە هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەیەکی موزیکی نێودەوڵەتیدا لەنێوان کوردستان و فەرەنسا، کۆنسێرتی جەژنی موزیک لە سلێمانی لە تەلاری هونەر بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ی حوزەیرانی 2026، دانا کەریم، سەرۆکی زۆیا کولتوور بە کوردستان24ی گوت، "ئەم چالاکییە هونەرییە ژمارەیەک هونەرمەندی کورد و فەرەنسی لەخۆدەگرێت و بینەران دەرفەتی ئەوەیان دەبێت لە یەک شوێندا گوێ لە ئاواز و پارچە موزیکییەکانی هەردوو کولتوور بگرن. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم جەژنە تەنیا پێشکەشکردنی کۆنسێرتێکی موزیکی نییە، بەڵکو هەوڵێکە بۆ دروستکردنی پردێکی کولتووری لەنێوان فەرەنسا و کوردستان."

دانا کەریم گوتیشی، "جەژنی موزیک سەرەتا لە ساڵی 1982 لە فەرەنسا دامەزرا و بە خێرایی بوو بە دیاردەیەکی جیهانی. ئامانجی سەرەکی ئەم جەژنە ئەوە بوو کە موزیک لە هۆڵە گەورەکان و شوێنە تایبەتەکانەوە بگوازرێتەوە بۆ ناو کۆمەڵگە و ببێتە بەشێک لە ژیانی رۆژانەی خەڵک. بۆیە لە زۆربەی وڵاتاندا ئەم بۆنەیە بە شێوەیەکی کراوە و بێ بەرامبەر ئەنجام دەدرێت و هەموو جۆرە موزیکێک لەخۆدەگرێت."

سەرۆکی زۆیا کولتوور باس لە گرنگی بەڕێوەچوونی ئەو جەژنە موزیکییە دەکات و دەڵێت، "لە سلێمانیش، ئەم چالاکییە وەک بۆنەیەکی تایبەتی هونەری دەبینرێت، چونکە موزیکی کوردی و فەرەنسی لە یەک بەرنامەدا کۆدەکاتەوە. بینەران گوێ لە ئاوازە فۆلکلۆری و کلاسیکییە کوردییەکان دەگرن و هەروەها ئاشنای پارچە و گۆرانییە فەرەنسییەکان دەبن کە بەشێکن لە مێژوو و ناسنامەی هونەری فەرەنسا."

دانا کەریم ئاماژەی بەوەش دا، "ئامانجی سەرەکی ئەم جەژنە تەنیا پێشکەشکردنی موزیک نییە، بەڵکو هاندان و نزیککردنەوەی گەنجان و هونەرمەندانە بۆ ناسینەوەی ئەزموون و رەهەندە جیاوازەکانی موزیک. هەروەها ئەم بۆنەیە هەلێکە بۆ ئەوەی هونەرمەندانی ناوخۆ بەرهەم و تواناکانی خۆیان بخەنەڕوو لە ناو کەشێکی نێودەوڵەتیدا."

دانا کەریم باسی لەوەش کرد، "شاری سلێمانی کە بە پایتەختی کولتووری کوردستان ناسراوە، چەندین جار میوانداری چالاکییە هونەری و نێودەوڵەتییەکان بووە. بەڕێوەچوونی جەژنی موزیکیش درێژەی هەمان رۆڵە کە شارەکە دەیگێڕێت لە پشتیوانیکردن لە هونەر و پەرەپێدانی گفتوگۆی کولتووری لەنێوان گەلان دا."

بڕیارە ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ی حوزەیرانی 2026، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری سلێمانی، بە هاوکاری ئەنستیتوتی فەرەنسی لە هەولێر، جەژنی موزیک لە سلێمانی لە تەلاری هونەر بەڕێوەبچێت.