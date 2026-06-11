گوتەبێژی پارتی: پێویستە زەمینە بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ یەکێتی ساز بکرێت

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گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان رایدەگەیەنێت، هەوڵەکانیان بۆ نەهێشتنی چەقبەستوویی بەردەوامن و ئامادەی کۆبوونەوەن لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، هاوکات بۆ رووبەڕووبوونەوەی کۆسپەکانی ناوچەکە داوای یەکڕیزیی لایەنەکان دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، مەحموود محەممەد، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەوانان ئاماژەی بەوە دا، دوای هەڵبژاردنەکان و بە دەستپێشخەریی سەرۆک بارزانی سەردانی لایەنە کوردستانییەکانیان کردووە بۆ ئەوەی کۆتایی بە دۆخی چەقبەستوویی هەرێمی کوردستان بهێنن.

گوتەبێژی پارتی هەروەها ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە گوایە پارتی ئامادە نییە بۆ کۆبوونەوە و گوتی: "ئەو قسانەی لە دەزگاکانی راگەیاندنەوە دەکرێن راست نین، ئێمە ئامادەین و هیچ شتێکی شاراوەش نییە، پێویستە کۆببینەوە و زەمینەیەکی گونجاو دروست بکەین بۆ کۆتاییهێنان بەو کێشانەی هەن".

سەبارەت بە کۆبوونەوەی داهاتووی نێوان پارتی و یەکێتی روونیشی کردەوە، لە پەیوەندی و گفتوگۆدان بۆ رەخساندنی زەمینەیەکی گونجاو.

گوتەبێژی پارتی ئەوەشی خستە روو، دەیانەوێت ئامادەکارییەکی باش بۆ کۆبوونەوەکان بکەن بۆ ئەوەی بەرهەمیان هەبێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، مەحموود محەممەد تیشکی خستە سەر دۆخی ناوچەکە و گرنگیی یەکڕیزیی لایەنەکان و رایگەیاند، ناوچەکە کۆمەڵێک رووداو و گۆڕانکاریی زۆر گەورەی بەخۆیەوە بینیوە، بۆ ئەوەی بتوانن بەرگەی ئەو کۆسپانە بگرن و هەرێمی کوردستان تووشی کێشە نەبێت، پێویستیان بە یەکڕیزییەکی گرنگ هەیە لە ناوخۆدا.

لە سەرەتای جەژنی قوربان، سەرۆک بارزانی پەیامێکی بڵاوکردەوە و داوای لە گشت لایەنە کوردستانییەکان کرد کۆتایی بە ناکۆکییەکان بهێنن و دەست بە گفتوگۆیەکی نیشتمانی بکەن.

لەسەر ئەو بنەمایە، شاندێکی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان دەستی بە سەردانیکردنی پارتەکان کرد بۆ ئەوەی دۆخی چەقبەستوویی کۆتایی پێ بێت و پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە.