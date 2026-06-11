شاندی وەزارەتی کشتوکاڵ لەبارەی پرسی گەنم دەچێتە بەغدا

پێش 24 خولەک

شاندێکی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی پرسی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران و چەند پرسێکی دیکە سەردانی بەغدا دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، هیوا عەلی، گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، بڕیار بوو ئەم هەفتەیە شاندێکی وەزارەتی کشتوکاڵ سەردانی بەغدا بکات، بەڵام بەهۆی داخستنی ئاسمانی عێراقەوە سەردانەکە دواخراوە و هەفتەی داهاتوو شاندەکە دەچێت.

گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ ئاشکرای کرد، شاندەکە لەبارەی چەند پرسێک لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق کۆدەبێتەوە و دیارترینیان پرسی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانە.

روونیشی کردەوە، حکوومەتی فیدراڵ بڕیاری داوە 292 هەزار تۆن گەنم لە چوارچێوەی پلانی کشتوکاڵی و 108 هەزار تۆنیش لە دەرەوەی پلانەکە لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەربگرێت، لە کاتێکدا پێشبینی دەکەن ئەمساڵ زیاتر لە دوو ملیۆن تۆن گەنم لە هەرێمی کوردستان بەرهەم بهێنرێت.

هیوا عەلی ئاماژەی بەوە دا، داوا لە بەغدا دەکەن بڕی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران زیاد بکات، ئەگەر ئەو بڕە زیاد نەکات دەرگای سایلۆکان لە ناوخۆدا بۆ وەرگرتنی گەنم دەکرێنەوە.

ئەوەشی خستە روو، ئامانجێکی دیکەی سەردانەکەیان بۆ بەغدا گفتوگۆکردنە لەسەر قەدەغەکردنی بەرهەمی کشتوکاڵیی هەرێمی کوردستان لە شارەکانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق، هەروەها کاراکردنەوەی رۆژمێری کشتوکاڵی و دروستکردنی چوار بەنداو تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکان دەبن.

ئەمە لە کاتێکدایە ئەمڕۆ وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی لە جووتیاران دەست پێ کرد و 13 سایلۆ بۆ ئەو مەبەستە ئامادە کراون.

بەپێی ئامارەکان لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 45 هەزار جووتیار لەسەر رووبەری زیاتر لە سێ ملیۆن دۆنم زەوی گەنم دەچێنن و بۆ ئەمساڵیش بەهۆی زۆریی رێژەی بارانبارینەوە پێشبینی دەکرێت بەرهەمێکی یەکجار زۆری گەنم بەدەست بهێنرێت.