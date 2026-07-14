وەزیری نەوتی عێراق: رێگەی نوێ بۆ هەناردەی نەوت بەکار دەهێنین

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وەزیری نەوتی عێراق رایگەیاند، ناکرێت تەنها پشت بە یەک رێگەی هەناردەی نەوت ببەستین، کۆمپانیا ئەمریکی و قەتەرییەکان هاوکاریمان دەکەن لە دروستکردنی رێگەی هەناردەی نوێ.

باسم محەمەد خزەیر، وەزیری نەوتی عێراق کە ئێستا بەیاوەری عەلی زەیدی لە ئەمریکایە، بەمیدیای ئەمریکی راگەیاندووە، عێراق کار لەسەر ستراتیژێک دەکات کە تایبەتە بە فرەچەشنکردنی رێگەکانی هەناردەکردنی نەوت و بەرهەکانی دیکە، کۆمپانیا ئەمریکی و قەتەرییەکان هاوکاریان دەکەن لە دروستکردنی رێگەی دیکەی تایبەت بەهەناردەی نەوت جگە لە گەرووی هورمز.

وەزیری نەوتی عێراق گوتیشی: هەریەکە لە کۆمپانیا ئەمریکییەکانی تی ئای کاپیتەڵ و کۆمپانیای یو سی سی قەتەر هاوکاری عێراق دەکەن لە دروستکردنی رێگەی دیکەی هەناردەی نەوت، چونکە عێراق خاوەنی سامانێکی گەورەی نەوت و گازە و ناکرێت تەنها یەک سەرچاوەی هەناردەی هەبێت.

ئاماژەی بۆ ئەوەشکرد؛ لەگەڵ کۆمپانیا ئەمریکی و قەتەریەکان تۆڕێکی بۆری هەناردەی نەوت لە بەسڕەوە بۆ بیشابوور دروستدەکەن.

لە رۆژی دووشەممە، 13ـی تەممووزی 2026، عەلی زەیدی بە یاوەری شاندێکی باڵا سەردانی واشنتنیان کرد، ئامانجی سەردانەکە پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و پرسی ئابوورییە.