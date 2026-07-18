یەکێتیی ئەوروپا و وڵاتانی کەنداو: سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێران دەکەین بۆسەر وڵاتانی ناوچەکە

پێش 7 خولەک

لە میانەی کۆڕبەندی باڵای ئاسایش و هاوکاریی ناوچەیی لە برۆکسل، یەکێتیی ئەوروپا و ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشدا داوایان کرد گەرووی هورمز بە شێوەیەکی هەمیشەیی و بەبێ هیچ مەرج و تێچوویەکی دارایی بەڕووی کەشتیوانیدا واڵا بکرێت. هەردوولا بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێرانیان بۆ سەر کەشتییە بازرگانییەکان و خاکی وڵاتانی ناوچەکە کرد و جەختیان کردەوە کە ئازادیی دەریاوانی مافێکی پارێزراوی نێودەوڵەتییە.

نوێ دەکرێتەوە...