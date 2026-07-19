یەکەمجارە پیازی کوردستان هەناردەی دەرەوە دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

کۆمپانیایەک لە بەردەڕەش سێ هەزار تۆن پیازی کوردستان هەناردەی تورکیا دەکات، ئەم هەنگاوەش بەشێکە لە هەوڵەکانی حکوومەت بۆ بەبازاڕکردنی بەرهەمی ناوخۆیی.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ـی تەممووزی 2026، ئەحمەد جەمیل، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی پارێزگای دهۆک، لە لێدوانێکا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند، لە چوارچێوەی بایەخدانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کەرتی کشتوکاڵ و هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی بازاڕی جیهانی، هەناردەکردنی بەرهەمە ناوخۆییەکان بۆ دەرەوەی وڵات بە پاڵپشتیی راستەوخۆی حکوومەت بەردەوامە.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک ئاماژەی بەوە کرد، بڕیارە ئەمڕۆ کۆمپانیای "زەنگەنان" لە شارۆچکەی بەردەڕەش سێ هەزار تۆن پیازی ناوچەکە هەناردەی وڵاتی تورکیا بکات.

ئەحمەد جەمیل روونیشی کردەوە، ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی گەشەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ، پاڵپشتیکردنی جوتیاران، دابینکردنی بازاڕی دەرەوە، هەروەها سەلماندنی جۆریەتیی بەرزی بەرهەمەکانی ناوچەکە.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک ئاماژەی بەوەش دا، پێشبینی دەکرێت لە داهاتوودا، جگە لەم سێ هەزار تۆنە، پیازی زیاتری کوردستان، هەناردەی تورکیا و وڵاتانی ناوچەکە بکرێت.

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی رابردوودا هەنگاوی گەورەی ناوە بۆ فرەچەشنکردنی ئابووری و دۆزینەوەی بازاڕی نێودەوڵەتی بۆ بەرهەمی جوتیاران.

پارێزگای دهۆک یەکێکە لە ناوچە هەرە دەوڵەمەندەکانی کوردستان لە رووی بەرهەمی کشتوکاڵییەوە. شارۆچکەی بەردەڕەش بە یەکێک لە ناوەندە سەرەکییەکانی بەرهەمهێنانی کشتوکاڵ دادەنرێت و ساڵانە هەزاران تۆن پەتاتە و پیاز و گەنم لەم ناوچەیەدا بەرهەم دەهێنرێن.

پێشتریش هەرێمی کوردستان چەندین بەرهەمی وەک هەنار، سێو، هەنگوین و پەتاتەی هەناردەی وڵاتانی کەنداو و ناوچەکە کردووە.