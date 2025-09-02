اکرم اماماوغلو: گام جدی برای روند جدید صلح برداشته نشده است
شهردار سابق استانبول حکومت ترکیه را به عدم تعهد به آشتی اجتماعی و سیاسی و استفادهی ابزاری از این روند متهم کرد.
با وجود امیدواریها به کمیسیون ویژهی روند صلح که در پارلمان ترکیه تشکیل شده، عدم اتخاذ گامهای جدی از سوی حکومت، چشمانداز دستیابی به راهحلی برای مسئلهی کورد در این کشور را با تردید مواجه کرده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار سابق استانبول که اکنون در زندان به سر میبرد، در پیامی به مناسبت روز جهانی صلح در ۱ سپتامبر، اعلام کرد: «تشکیل این کمیسیون میتواند گامی مثبت برای حل مسئلهی دیرینهی کورد تلقی شود، اما حکومت نه به تحقق صلح اجتماعی و نه به صلح سیاسی متعهد است.» او افزود که حکومت از این فرآیند تنها برای حفظ و تداوم قدرت خود بهرهبرداری میکند و صلح سیاسی در ترکیه به دلیل استفادهی ابزاری از قانون، به بدترین وضعیت تاریخی خود رسیده است.
پیام عبدالله اوجالان
این اظهارات در حالی بیان میشود که عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، در دیداری که هیئتی از «حزب دم» در تاریخ ۲۸ ماه گذشته با او داشت، تأکید کرده است که کمیسیون پارلمان باید گامهای شجاعانهای برای هموار کردن مسیر راهحل بردارد. به گفتهی رسانههای ترکیه، اوجالان هشدار داده است که کمیسیون نباید از زیر بار حل مسئله شانه خالی کند و اگر تمام طرفها به وظایف خود عمل کنند، دموکراسی در پایان این فرآیند محقق خواهد شد.
با این حال، رئیس پارلمان ترکیه که ریاست این کمیسیون را نیز بر عهده دارد، تأکید کرده است که وظیفهی کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید نیست و هرگونه بحث دربارهی موضوعاتی مانند خودمختاری، استقلال یا به رسمیت شناختن زبان کوردی در جلسات را رد کرده است. انتظار میرود فعالیت این کمیسیون تا پایان سال جاری میلادی ادامه یابد.