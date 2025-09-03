سقوط هواپیمای آموزشی در ترکیه یک کشته بر جای گذاشت
یک فروند هواپیمای آموزشی در حین پرواز تمرینی در استان ازمیر ترکیه سقوط کرد و خلبان آن جان باخت
امروز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، یک فروند هواپیما حین انجام تمرینات آموزشی در شهرستان توربالی از توابع استان ازمیر ترکیه، سقوط کرد و به مرگ خلبان آن منجر شد.
خبرگزاری «آناتولی» گزارش داد که این هواپیما، که توسط یک خلبان دانشجو هدایت میشد، از فرودگاه «سلجوق افس» برای یک پرواز تمرینی به هوا برخاسته بود اما به دلیلی نامشخص در یک مزرعهی ذرت در منطقهی «کرباش» شهرستان «توربالی» سقوط کرد.
پس از دریافت گزارش حادثه، شمار زیادی از تیمهای آتشنشانی و اورژانس به محل اعزام شدند. تیمهای امدادی پس از حضور در صحنه، مرگ خلبان هواپیما را تأیید کردند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، هواپیمای سانحهدیدهی نوع «سسنا-۱۷۲» (Cessna-172) و متعلق به انجمن هوانوردی ترکیه بوده است.