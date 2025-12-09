تشکیل اتاق عملیات اظطراری برای کمک به سیلزدگان به دستور مسرور بارزانی
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، وزارت بهداشت اقلیم را مامور کرد که برای کمک به قربانیان سیل، اتاق عملیات اظطراری تشکیل دهد.
به دستور مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، وزارت بهداشت اقلیم برای کمک به قربانیان سیل در شهر چمچمال، اتاق عملیات اظطراری تشکیل داد.
روز سهشنبه ۹ دسامبر، وقوع سیل در شهر چمچمال از توابع سلیمانیه دو کشته و ۱۲ مجروح برجای گذاشت.
وزارت بهداشت در بیانیهای اعلام کرد که وزیر بهداشت، مدیرکل بهداشت سلیمانیه و مدیر بهداشت چمچمال بر روند انتقال آسیبدیدگان به بیمارستان و معالجه آنها نظارت دارند.
دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اعلام کرد که نخستوزیر اقلیم از آغاز وقوع سیل به دقت اوضاع را زیر نظر دارد و وزارت بهداشت را مامور کرده است که با تمام توان به کمک آسیبدیدگان بشتابد.
وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تیمهای پزشکی با اختصاص تمام امکانات حضور میدانی دارند، از آنها در انجام شایسته ماموریتها قدردانی کرد.
ب.ن