پیام تسلیت بارگاه بارزانی به بستگان قربانیان سیل

21 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بارگاه بارزانی، با انتشار پیامی به بستگان قربانیان سیل در برخی مناطق کوردستان، تسلیت گفت و از بنیاد خیریه بارزانی خواست که در اسرع وقت به کمک سیل‌زدگان بشتابد.

متن پیام بارگاه بارزانی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

با تاسف بسیار در اثر بارش شدید باران و وقوع سیل در محدوده شهر چمچمال و لیلان در کرکوک، سه هم‌میهن جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر مجروح شدند. به خانواده و بستگان قربانیان تسلیت می‌گوییم و از خداوند بزرگ می‌خواهیم که روح مرحومان را به بهشت برین شاد گرداند و به بستگانشان صبر و آرامش عنایت فرماید، همچنین برای مجروحان بهبودی سریع آرزو می‌کنیم.

از بنیاد خیریه بارزانی هم می‌خواهیم که در اسرع وقت به کمک آسیب‌دیدگان و سیل‌زدگان بشتابد و با آنچه در توان دارد به آنها کمک کند.

ب.ن