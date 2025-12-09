آمریکا میگوید به مرزبانی اقلیم کوردستان ابزار و نیازمندیهای پیشرفته امدادرسانی بهداشتی اهدا کرده است
اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان، میگوید که ابزار و نیازمندیهای پیشرفته امدادرسانی بهداشتی به نیروهای مرزبانی اقلیم اهدا کرده است که قابلیت نجاتبخشی را بهبود میدهد.
امروز چهارشنبه، ۱۰ دسامبر، سرکنسولگری آمریکا در اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که مقادیری ابزار و نیازمندیهای پیشرفته امدادرسانی اولیه بهداشتی را به نیروهای مرزبانی اقلیم اهدا کردهاند.
بر پایه بیانیه، کمکها شامل ابزار و دستگاههای نظارتی پزشکی برای آسیب دیدگان جنگ و وسایل مخصوص آموزش هستند.
سرکنسولگری آمریکا تاکید کرد:«ابزار و دستگاههای اهدا شده موجب بهبود قابلیت نجاتبخشی و تقویت تلاشها برای امدادرسانی در اقلیم کوردستان میشوند. همچنین توانایی و اختراعات نادر آمریکا در زمینه امدادرسانی پزشکی را بازتاب میدهند.»
ب.ن