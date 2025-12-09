کارزار کمکرسانی کوردستان فاوندیشن برای ارائه کمکهای اظطراری به سیلزدگان
اربیل (کوردستان٢٤) – کوردستان فاوندیشن، برای ارائه کمکهای اظطراری به سیلزدگان، کارزار کمکرسانی راهاندازی کرد.
موسسه کوردستان فاوندیشن، امروز چهارشنبه ۱۲ دسامبر، کارزار کمکرسانی به سیلزدگان شهر چمچمال را اعلام کرد.
دکتر یارا برزنجی، مدیر برنامهریزی و مشارکتها در کوردستان فاوندیشن، در یک کنفرانس خبری، اعلام کرد که این کارزار به توصیه آرین بارزانی، موسس کوردستان فاوندیشن، راهاندازی شده و هدف از آن ارائه کمکهای اظطراری به سیلزدگان و تامین نیازمندیهای اولیه برای آنها است.
وی افزود که تیمهای امدادرسانی این موسسه صبح امروز وارد شهر چمچمال شده و در کنار سایر تیمها برای کمک به سیلزدگان فعالیت میکنند.
او گفت که تیمهای امدادرسانی برپایی خیمه برای خانوادههایی که خانههایشان آسیب دیده را آغاز کردهاند و به بیش از ۵۰۰ خانواده برای تامین نیازمندیها کمک میکنند.
همچنین تاکید کرد که به عنوان جوانان کوردستان از هر نظر برای کمکرسانی آمادگی دارند و این را یک مسئولیت میهنی میدانند.
روز سهشنبه ۹ دسامبر در اثر بارش شدید باران در برخی مناطق اقلیم کوردستان به خصوص در شهر چمچمال سیل وقوع یافت که منجر به جانباختن دو شهروند و خسارات مالی فراوان شد.
موسسه کوردستان فاوندیشن از هممیهنان و افراد خیّر خواسته است که از طریق پلاتفورم "Volunteer.krd" برای مشارکت در کارزار کمکرسانی، نامنویسی کنند.
ایستگاههای دریافت کمک از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز چهارشنبه در نزدیکی مرکز پلیس چمچمال دایر شدهاند.
