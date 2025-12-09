شش پیشمرگ در اثر برخورد صاعقه مجروح شدند

58 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – برخورد صاعقه، موجب مجروح شدن شش پیشمرگ در ارتفاعات بالیسان شد.

گزارشگر کوردستان۲۴ از رانیه گزارش داد که در ارتفاعات بالیسان در اثر برخورد صاعقه، شش پیشمرگ در حین انجام وظیفه آسیب دیده‌اند.

بر پایه گزارش جریان شدید صاعقه به بدن پیشمرگ‌ها آسیب زده و مجروح شده‌اند.

گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که پیشمرگ‌های مجروح فورا به بیمارستان رانیه منتقل شده و تحت نظر پزشکی قرار گرفته‌اند.

شهرک بالیسان از توابع رانیه در یک منطقه کوهستانی واقع شده و در فصل‌های بارش شاهد موج شدید باران و رعد و برق‌های شدید است.

ب.ن