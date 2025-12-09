منابع عراقی به سایت العربی الجدید: مجازات جدید آمریکا پاسخ به حملات به میادین نفت و گاز اقلیم کوردستان است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – منابع عراقی از اعمال مجازات جدید آمریکا بر برخی طرف‌ها و افراد عراقی خبر داده‌اند که در فساد مالی دست داشته و همچنین آن را پاسخی به حملات به میادین نفت و گاز اقلیم کوردستان، تلقی کرده‌اند.

سه منبع از دولت عراق به سایت (العربی الجدید) گفته‌اند که مسئولان آمریکایی در سفر خود به عراق، تاکید کرده‌اند که قصد دارند طرف‌ها و افرادی را که در پولشویی و کمک مالی به جریان‌های وابسته به یکی از کشورهای همسایه عراق دست دارند، مجازات کنند.

بر پایه گزارش این سایت، یکی از منابع از وزارت امور خارجه عراق، گفته است که در فهرست آمریکا برای مجازات، اسامی افراد بلندپایه گروه‌های شبه‌نظامی عراق قرار دارد و مجازات توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال می‌شود. این منبع تاکید کرده است که این مجازات همچنین پاسخی به حملات به میادین نفت و گاز اقلیم کوردستان است و طرف‌ها و افرادی را شامل می‌شود که در پولشویی و کمک مالی به جریان‌های وابسته به یکی از کشورهای همسایه عراق دست دارند.

از طرفی دیگر عائد الهلالی، پژوهشگر سیاسی نزدیک به نخست‌وزیر فعلی عراق، اعلام کرد که از سوی سیاستمداران عراقی احتمال اعمال مجازات آمریکا علیه برخی جهات سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، بخش خصوصی و اشخاص، متوقع است.

این پژوهشگر سیاسی می‌گوید که اطلاعات درز کرده در روزهای گذشته نشان می‌دهند که آمریکایی‌ها در همکاری‌های مالی و امنیتی خود به برخی اشخاص سیاسی، بازرگان و روسای فراکسیون‌ها تجدیدنظر کرده‌اند. همچنین خاطرنشان کرده که مجازات مورد اشاره، شرکت‌های حمل و نقل انرژی و لجستیکی را هم شامل می‌شود.

وی افزود که طرف آمریکایی از طریق برخی کانال‌های ارتباطی اعلام کرده است که مجازات در چارچوب سیاست جدید آمریکا اعمال می‌شوند که با هدف تجدید روابط واشنگتن و بغداد پیاده می‌شود. او توضیح داده که مجازات جدید در مقایسه با مجازات قبلی شدید‌تر خواهند بود و به همین دلیل دولت عراق با حساسیت موضوع را پیگیری می‌کند، زیرا از پیامد‌های سیاسی و امنیتی این مجازات نگران است.

بر پایه گزارش، نزار حیدر، مدیر مرکز رسانه‌ عراق در واشنگتن،‌ اعلام کرده است که هم در بغداد و هم در واشنگتن توقع دارند مجازاتی اعمال شوند که ده‌ها فرد و جریان را شامل می‌شود، افراد و جریان‌هایی که عراقی هستند اما تحت تاثیر کشورهای دیگر قرار دارند، به طوریکه در آینده به آنها اجازه فعالیت در عراق داده نخواهد شد.

نزار حیدر احتمال داد که آمریکا با احراز سمت دولتی توسط آن افراد موافقت نکند و حاضر به تعامل با آن‌ها نشود و این نیز تشکیل دولت جدید برای جریان‌های غالب شیعه را دشوار خواهد کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این بارها موسسات، افراد و جریان‌های عراقی را به اتهامات مختلف از جمله دست داشتن در فساد، قاچاق اسلحه و غیره،‌ مجازات کرده است.

ب.ن