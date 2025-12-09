پرزیدنت بارزانی بنیاد خیریه بارزانی را برای کمک به سیلزدگان چمچمال مامور کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – به دستور پرزیدنت بارزانی، تیمهای بنیاد خیریه بارزانی، برای کمک به سیلزدگان راهی چمچمال شدند.
صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دسامبر، اسماعیل عبدالعزیز، عضو کمیته اجرایی بنیاد خیریه بارزانی، به کوردستان۲۴ گفت: در حال حاضر تیمهای ما به دستور پرزیدنت مسعود بارزانی، به قربانیان سیل در شهر چمچمال کمکرسانی میکنند.
وی افزود که میزان خسارات را مشخص میکنند و کمکهای لازم را به آسیب دیدگان ارایه خواهند کرد.
او گفت که ۱۰ کامیون باری حامل کمکها به سمت چمچمال حرکت کردهاند که حامل لباس، وسایل خانگی، مواد غذایی و نیازمندیهای بهداشتی هستند.
عضو کمیته اجرایی بنیاد خیریه بارزانی گفت که صبح امروز در بین سیلزدگان خوراک توزیع میکنند و تا زمانی که به کمک آنها نیاز باشد در کنارشان خواهند ماند.
ب.ن