پرزیدنت بارزانی بنیاد خیریه بارزانی را‌ برای کمک به سیل‌زدگان چمچمال مامور کرد

کاروان کمک‌های بنیاد خیریه بارزانی
کوردستان وقوع سیل در اقلیم کردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – به دستور پرزیدنت بارزانی، تیم‌های بنیاد خیریه بارزانی،‌ برای کمک به سیل‌زدگان راهی چمچمال شدند. 

صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دسامبر، اسماعیل عبدالعزیز، عضو کمیته اجرایی بنیاد خیریه بارزانی،‌ به کوردستان۲۴ گفت: در حال حاضر تیم‌های ما به دستور پرزیدنت مسعود بارزانی، به قربانیان سیل در شهر چمچمال کمک‌رسانی می‌کنند.

وی افزود که میزان خسارات را مشخص می‌کنند و کمک‌های لازم را به آسیب دیدگان ارایه خواهند کرد.

او گفت که ۱۰ کامیون باری حامل کمک‌ها به سمت چمچمال حرکت کرده‌اند که حامل لباس، وسایل خانگی، مواد غذایی و نیازمندی‌های بهداشتی هستند.

عضو کمیته اجرایی بنیاد خیریه بارزانی گفت که صبح امروز در بین سیل‌زدگان خوراک توزیع می‌کنند و تا زمانی که به کمک‌ آنها نیاز باشد در کنارشان خواهند ماند.

ب.ن

 
