شمار کارمندان و حقوق‌بگیران ثبت‌نام‌شده در پروژه‌ی «حساب من» با هدف دیجیتالی کردن پرداخت‌ها، از ۹۰۰ هزار نفر فراتر رفته است

2025-09-03 16:45

دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار کارمند دولتی با موفقیت در پروژه‌ی «حساب من» (به کوردی: هەژماری من) ثبت‌نام کرده‌اند.

این پروژه گامی بزرگ از سوی دولت اقلیم کوردستان برای دیجیتالی‌سازی خدمات بانکی، کاهش اتکا به پول نقد و حرکت به سوی توسعه‌ی خدمات عمومی مدرن محسوب می‌شود. پروژه‌ی «حساب من» با هماهنگی بانک مرکزی عراق و هفت بانک خصوصی و شعبات آن‌ها اجرا می‌شود و هدف نهایی آن، ارائه‌ی خدمات به بیش از یک میلیون حقوق‌بگیر از طریق سیستم بانکی رسمی است.

آمار ثبت‌نام‌کنندگان به تفکیک استان‌ها به شرح زیر است:

اربیل: ۴۰۱,۸۱۵ نفر

سلیمانیه: ۲۷۸,۶۳۰ نفر

دهوک: ۲۲۰,۱۵۵ نفر

مجموع کل: ۹۰۰,۶۰۰ نفر

در ماه جاری، بیش از ۴۶۵,۰۰۰ حقوق‌بگیر، حقوق خود را به صورت دیجیتالی از طریق شبکه‌ی گسترده‌ای شامل نزدیک به ۴۵۰ دستگاه خودپرداز (ATM) در سراسر اقلیم کوردستان دریافت کردند. همچنین، پرداخت دیجیتالی حقوق به هزاران بازنشسته نیز در مرحله‌ی آزمایشی قرار دارد.

پروژه‌ی «حساب من» در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) توسط مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به‌عنوان بخشی از برنامه‌ی راهبردی کابینه‌ی نهم برای نوسازی خدمات بانکی و کاهش وابستگی به معاملات نقدی، معرفی شد.

شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت www.myaccount.gov.krd مراجعه کرده یا با مرکز خدمات مشتریان «حساب من» به شماره‌ی ۱۹۹۱ تماس حاصل فرمایند.