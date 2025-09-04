8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که بازگشت آوارگان شنگال به زادگاه خود به تامین نیازهای اولیه برای آنها نیاز دارد و تنها دولت اقلیم کوردستان از آوارگان شنگال حمایت می‌کند و دولت عراق در این زمینه هیچ کاری نکرده است.

امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر، ویان دخیل، سخنگوی پارت دموکرات کوردستان در مجلس عراق، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: بازگشت آوارگان شنگال به زادگاه خود، امری بسیار مهم است و مجلس تمام تلاش خود را برای آن به کار می‌گیرد.

او بر ضرورت اجرای توافق عادیسازی اوضاع شنگال تاکید کرد و گفت:«باید قبل از بازگشت آوارگان برای آنها مدرسه و بیمارستان احداث شود و برق و آب و سایر خدمات عمومی لازم تامین گردد. آنها نمی‌توانند در خرابه‌ها زندگی کنند.»

ویان دخیل گفت: دولت اقلیم کوردستان به طور مستمر از شنگال حمایت ‌می‌کند و یک تیم پزشکی بزرگ برای معالجه بیماران ایزدی روانه کرده است.

سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، تاکید کرد:«تنها دولت اقلیم کوردستان از آوارگان شنگال حمایت می‌کند و دولت عراق در این زمینه هیچ کاری نکرده است.»

ب.ن