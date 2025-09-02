سوریه پس از ۱۴ سال صادرات نفت را از سر گرفت

یک مقام نفتی سوریه اعلام کرد این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰، صادرات نفت خام را آغاز کرده است

2025-09-02 13:08

شرکت حمل و نقل نفت سوریه اعلام کرد که یک محموله‌ی ۶۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام را با کشتی «نیسوس کریستیانا» از بندر طرطوس صادر کرده است. این شرکت تأکید کرد که فرآیند صادرات در آینده نیز ادامه خواهد یافت و این اقدام در راستای حمایت از اقتصاد ملی، احیای بخش نفت و گسترش همکاری با شرکت‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.

معن پاشا، مدیرکل این شرکت، به خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گفت: «این محموله که محصول میادین نفتی سوریه و مازاد تولید پالایشگاه‌های بانیاس و حمص است، اولین محموله‌ی صادراتی از بندر نفتی طرطوس محسوب می‌شود.» او افزود که با تأمین نیاز بازارهای داخلی، مازاد تولید به منظور حمایت از اقتصاد ملی و تأمین ارز خارجی صادر خواهد شد.

این گام در چارچوب دستورالعمل‌های دولت سوریه و برنامه‌های وزارت انرژی برای تقویت جایگاه این کشور در بازارهای جهانی نفت برداشته شده است. ریاض جوباسی، معاون اداره کل نفت و گاز، نیز تأیید کرد که این محموله‌ی ۶۰۰ هزار بشکه‌ای توسط شرکت بین‌المللی «bserf Energy» خریداری شده است.