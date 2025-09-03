اخبار

پیام پرزیدنت بارزانی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اسلام

پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی به مناسبت جشن میلاد پیامبر، این مناسبت را به تمام مسلمانان کوردستان، عراق و جهان تبریک گفت

پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت مسعودبارزانی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص)، پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (درود خدا بر او باد) و جشن میلاد، گرم‌ترین تبریکات خود را به تمام مسلمانان کوردستان، عراق و سراسر جهان تقدیم می‌کنم.

از خداوند متعال مسألت داریم که در این مناسبت خجسته، درهای مهربانی و برکت خود را به روی ملت کوردستان و تمام ملت‌های منطقه بگشاید و این مناسبت مبارک، زمینه‌ساز پایان جنگ‌ها، سختی‌ها و رنج‌های ملت‌ها شده و صلح، عدالت و همزیستی بر منطقه و سراسر جهان حاکم گردد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

مسعود بارزانی

 
 
مصطفی ابراهیم ,
