پس از اعلام آتش‌بس، ساکنان آواره‌ی نوار غزه به خانه‌های ویران‌شده‌ی خود بازگشته‌اند و با ابزارهای ساده در تلاش برای پاکسازی معابر و بازسازی مناطق مسکونی هستند

1 ساعت پیش

پس از اعلام آتش‌بس، امید به احیای زندگی بار دیگر در غزه جوانه می‌زند. مردم آواره به خانه‌های ویران‌شده‌ی خود بازمی‌گردند و با ابزارهای ساده و دستانی خالی، تلاش می‌کنند خیابان‌ها را پاکسازی کرده و آنچه را که جنگ از آن‌ها گرفته است، بازسازی کنند.

منظره‌ی غزه دردناک است؛ خیابان‌هایی که پیشتر پر از جنب‌وجوش بودند، اکنون به ویرانه تبدیل شده‌اند. بیل‌های مکانیکی کوچک با تلاشی فراوان برای برداشتن آوار دو سال جنگ کار می‌کنند. هرچند این صحنه غم‌انگیز است، اما در عین حال حامل امید به بازگشت زندگی و آبادانی است. ساکنان در حین کار با کوردستان۲۴ صحبت کرده و از کمبود امکانات گلایه می‌کنند. یکی از ساکنان می‌گوید: "ابزارهایی که در اختیار داریم کافی نیستند، ما به ماشین‌آلات سنگین برای برداشتن این همه آوار و بازگشایی راه‌ها نیاز داریم، زیرا اینجا به طور کامل ویران شده است."

امید به زندگی در میان آوار

با وجود این، آن‌ها امید خود را از دست نداده‌اند. دیگری در میان ویرانه‌ها به دنبال بقایای وسایلش می‌گردد و می‌گوید: "اینجا به دنبال ابزار و وسایل خودم می‌گردم، چیزی که به درد زمستان بخورد، اما بیشتر چیزها از بین رفته و خرد شده‌اند." بازگشایی راه‌ها در غزه تنها یک کار مهندسی نیست، بلکه یک نیاز انسانی است. هر متر آواری که برداشته می‌شود، امید به نجات یک مجروح یا رساندن کمک به یک خانواده را زنده می‌کند. مردم با چشمانی پر از غم اما با اراده‌ای پولادین می‌گویند: "جنگ بسیار بد است و همه چیز را نابود کرد، با این حال ما سرپا می‌مانیم و سقوط نمی‌کنیم، با همین دستان خودمان آبادانی می‌کنیم." داستان غزه در ویرانی‌های جنگ به پایان نمی‌رسد، بلکه با پاکسازی هر خیابان و برداشتن هر سنگ، داستان جدیدی از آبادانی و بازگشت زندگی آغاز می‌شود.