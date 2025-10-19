دونالد ترامپ نماینده ویژه خود در امور عراق را معرفی کرد

38 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس‌جمهور آمریکا، نماینده ویژه خود در امور عراق را معرفی و اعلام کرد که در پیشبرد منافع مردم آمریکا به او کمک خواهد کرد.

یکشنبه ۱۹ اکتبر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالت متحده آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث، نوشت که مارک ساوایا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور عراق معین کرده است.

او در ادامه گفت:«از اینکه اعلام می‌کنم مارک ساوایا به عنوان نماینده ویژه من در امور عراق فعالیت می‌کند، خوشحال هستم. درک عمیق او از روابط بین عراق و آمریکا و روابطش در منطقه به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک می‌کند.»

همچنین تاکید کرده است:«مارک در تبلیغات انتخاباتی در ایالت میشیگان نقش اصلی داشته است و به همراه افراد دیگر به کسب آرای بسیار آمریکایی‌های مسلمان، کمک کرده‌اند.»

ب.ن