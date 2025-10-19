هیئت آلمانی ثبات و امنیت اقلیم کوردستان را ستود

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – هیئتی عالی رتبه از ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان، امروز یکشنبه ۱۹ اکتبر، وارد اقلیم کوردستان شد و از ثبات، امنیت و همزیستی بین جوامع مختلف، تمجید کرد.

این هیئت به سرپرستی فلوریان هاسلر، وزیر دولت منطقه‌ای و به همراه دو عضو پارلمان ایالت بادن-وورتمبرگ، در اربیل مورد استقبال ریبَر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان قرار گرفت.

ریبَر احمد از حمایت مستمر آلمان و دوستی دیرینه آن کشور با اقلیم کوردستان قدردانی کرد. او هیئت مهمان را در مورد وضعیت سیاسی فعلی عراق و خاورمیانه و همچنین اصلاحات کلیدی انجام شده توسط کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به نخست وزیری مسرور بارزانی - به ویژه در زمینه‌های برق و آب آشامیدنی، با وجود چالش‌های مداوم - مطلع کرد.

هیئت بادن-وورتمبرگ از تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان برای حفظ امنیت و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز بین جوامع دینی و ملیتی مختلف اقلیم تقدیر کرد. آنها همچنین در مورد پروژه‌های مشترک بشردوستانه و توسعه‌ای، از جمله ابتکاری برای ارائه خدمات درمانی به زنان ایزدی که از اسارت داعش جان سالم به در برده‌اند، و همچنین سایر برنامه‌هایی که در حال حاضر در استان دهوک در حال انجام است، بحث و گفتگو کردند.

این هیئت با تحسین پیشرفت و توانمندی اقلیم کوردستان، علاقه خود را به تقویت همکاری و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و گردشگری ابراز کرد.

علاوه بر این، مقامات آلمانی از وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان دعوت کردند تا برای بحث بیشتر در مورد همکاری و بررسی فرصت‌های مشارکت اقلیم در نمایشگاه‌های تجاری، کار، صنعت، گردشگری و کشاورزی آینده، به بادن-وورتمبرگ سفر کند.

آلمان از سال ۲۰۱۲ در اربیل سرکنسولگری افتتاح کرده است، در حالی که اقلیم کوردستان از سال ۱۹۹۲ در برلین دفتر نمایندگی داشته است. جلسات سطح بالای متعددی بین دو طرف برگزار شده است، از جمله سفر قابل توجه پرزیدنت مسعود بارزانی به برلین در سال ۲۰۰۹، جایی که او با آنجلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان و فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه وقت آلمان، دیدار کرد.

در پاسخ به پیشرویی داعش به شمال عراق و اقلیم کوردستان، دولت آلمان تصمیم گرفت کمک نظامی به نیروی پیشمرگ ارائه دهد. اولین محموله، که شامل تجهیزات نظامی غیرکشنده بود، در اوت ۲۰۱۴ ارسال شد. اندکی پس از آن، در اوایل سپتامبر، آلمان تجهیزات نظامی و پشتیبانی لجستیکی، از جمله سلاح تهاجمی، مسلسل، تپانچه، سلاح‌های ضد تانک، دستگاه‌های دید در شب و رادیو، را تامین کرد.

حمایت آلمان از نیروی پیشمرگ بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مبارزه با داعش و ایجاد ثبات در منطقه بود. این کمک شامل ارائه برنامه‌های آموزشی به نیروی پیشمرگ و ارسال بیشتر تجهیزات نظامی بود. این همکاری، تعهد آلمان به حمایت از متحدان در مبارزه با تروریسم را برجسته کرد.

