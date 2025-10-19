ارتش اسرائیل پس از حملات هوایی تلافی‌جویانه که منجر به کشته شدن ۴۵ فلسطینی شد، حملات خود به نوار غزه را متوقف کرد، در حالی که حماس و اسرائیل یکدیگر را به نقض توافق آتش‌بس متهم می‌کنند

43 دقیقه پیش

ارتش اسرائیل تصمیم گرفت حملات خود به نوار غزه را متوقف کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که روز یکشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، در تلافی کشته شدن دو سرباز خود، حملات هوایی به جنوب نوار غزه انجام داد که به کشته شدن ۴۵ شهروند فلسطینی منجر شد.

روز دوشنبه، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴)، پایگاه خبری مونت‌کارلو بین‌الملل گزارش داد: "ارتش اسرائیل تصمیم به توقف حملات خود به نوار غزه گرفته و ارسال کمک‌ها به این منطقه ادامه دارد. حمله‌ی روز گذشته‌ی ارتش اسرائیل، تهدیدی بزرگ برای توافق آتش‌بس غزه میان حماس و اسرائیل بود."

واکنش‌های بین‌المللی و اتهامات متقابل

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پاسخ به خبرنگاران گفت: آتش‌بس غزه همچنان برقرار است و رهبری حماس مسئول نقض آتش‌بس نیست، بلکه برخی افراد یاغی در داخل این جنبش این کار را انجام داده‌اند. ترامپ همچنین افزود: به هر حال، پاسخ به این نقض‌ها به شدت و به میزان لازم داده خواهد شد. روز گذشته، حماس و اسرائیل یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند، پس از آنکه پس از هشت روز آرامش، درگیری‌ها میان آن‌ها از سر گرفته شد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به نیروهای امنیتی کشورش دستور داد "به شدت با تروریست‌ها مقابله کنند" و جنبش حماس را به نقض آتش‌بس متهم کرد. عزت رشق، عضو دفتر سیاسی حماس، پایبندی جنبش خود را به آتش‌بس اعلام کرد و گفت ما از درگیری‌های رفح بی‌اطلاع هستیم و این اسرائیل است که آتش‌بس را نقض کرده است.

جزئیات درگیری‌ها در رفح

روز یکشنبه، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد: "افراد مسلح حماس به خودروی ارتش اسرائیل در رفح تیراندازی کرده‌اند و ارتش اسرائیل نیز با شلیک گلوله پاسخ داده است." این شبکه همچنین اعلام کرد: این اولین بار نیست که حماس آتش‌بس را نقض می‌کند.