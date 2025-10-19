اسرائیل: جنگ علیه ایران هنوز پایان نیافته است
با گذشت ماهها از درگیری ۱۲ روزه، تلآویو همچنان گزینههای نظامی را مطرح کرده و درباره "تهدیدات ایران" هشدار میدهد
با گذشت چند ماه از جنگ ۱۲ روزهی میان اسرائیل و ایران، به نظر میرسد این درگیری هنوز به پایان نرسیده است. تلآویو از گزینههای نظامی سخن میگوید و دربارهی "تهدیدات ایران" هشدار میدهد.
آلون اویتار، مشاور پیشین وزارت دفاع اسرائیل، در گفتوگو با اسکای نیوز اعلام کرد که "جنگ اسرائیل با ایران هنوز پایان نیافته است." وی افزود: تلآویو همچنان مسئلهی ایران را تهدیدی مستمر میداند و در جنگ اخیر ضربهی سختی به تهران وارد کرد، اما این پایان کار نبود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر گفته بود: "جنگ علیه ایران هنوز پایان نیافته است." او همچنین اعلام کرده بود که دولت وی تا حد زیادی در جلوگیری از تهدیدات تهران موفق بوده، اما رویارویی "هرگز پایان نخواهد یافت."
وی اشاره کرد که اسرائیل با چشمی باز تحولات ایران را زیر نظر دارد و افزود: این موضوع را با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مورد بحث قرار داده و بر اجرای هر اقدام ضروری در صورت لزوم توافق کردهاند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهای اطلاعاتی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهند ایران در حال بازسازی تأسیسات هستهای و موشکی خود است، روزانه آزمایشهای موشکهای بالستیک و قارهپیما انجام میدهد و در حال مذاکره برای خرید سامانههای پیشرفتهی پدافند هوایی از مسکو و پکن است.
در مقابل، اسرائیل خود را برای عملیات نظامی جدید آماده میکند و تهدید میکند که در صورت بازسازی، تأسیسات هستهای ایران را هدف قرار خواهد داد.
در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)، اسرائیل حملهی موشکی و هوایی گستردهای را علیه دهها هدف در ایران انجام داد. پس از آن نیز آمریکا به تأسیسات هستهای حمله کرد. در پاسخ، ایران حملات موشکی به شهرهای اسرائیل انجام داد که در نتیجهی آن بیش از هزار نفر در ایران، از جمله دهها مقام نظامی، کشته شدند.