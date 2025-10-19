استاندار اربیل: آلودگی هوای اربیل نسبت به سال گذشته کاهش بسیار داشته است

9 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) –استاندار اربیل، اظهار داشت که طرح روشنایی به کاهش آلودگی هوا در پایتخت اقلیم کوردستان کمک کرده است.

امید خوشناو، استاندار اربیل، در مصاحبه با کوردستان24 گفت که در سال جاری طرح‌‌های مهم و راهبردی متعددی اجرا خواهد شد.

او همچنین بر اهمیت طرح روشنایی برای کاهش آلودگی هوا تاکید و خاطرنشان کرد که تحقیقات علمی انجام شده در دانشگاه‌های صلاح‌الدین و پلی‌تکنیک اربیل نشان می‌دهند که هوای اربیل بسیار پاک‌تر از سال گذشته است.

استاندار اربیل افزود که خاموش کردن ژنراتورهای محلی تامین برق که با اجرای طرح روشنایی (تامین ۲۴ ساعته برق) انجام شد، تاثیر مثبتی بر پاک شدن هوا در اربیل داشته است.

خوشناو خاطرنشان کرد که کار در تاسیسات بازیافت اربیل در حال انجام است و قرار است در سال 2026 تکمیل شود.

