فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران بر تعمیق روابط راهبردی با حوثیهای یمن تاکید کرد؛ معاون هماهنگکنندهی سپاه نیز جزئیات هشدارهای پیشین به حزبالله لبنان دربارهی انفجار پیجرها را افشا کرد
سرلشکر محمد پاکپور، فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ضمن اعلام آمادگی برای تقویت روابط راهبردی با حوثیهای یمن، بر تداوم حمایت سپاه پاسداران از این گروه و «آزادسازی قدس شریف» تاکید کرد.
این اظهارات در پیامی حاوی «تبریک و تسلیت» به مناسبت درگذشت محمد عبدالکریم غماری، رئیس ستاد کل حوثیها، بیان شد و پیمان سپاه پاسداران برای تحقق این اهداف را تجدید کرد.
تایید کشته شدن رئیس ستاد کل حوثیها
این اظهارات مقامات ایران چند روز پس از آن بیان میشود که گروه حوثی، کشته شدن غماری را در حملهی اسرائیل و آمریکا تایید کرد. حوثیها پس از این حادثه، یوسف حسن مدانی را به عنوان رئیس جدید ستاد کل نیروهای خود منصوب کردهاند. همچنین، حزبالله لبنان نیز در پیامی به رهبر حوثیها، درگذشت غماری را تسلیت گفت.
هشدار سپاه پاسداران به حزبالله دربارهی پیجرها
در همین راستا، محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران، فاش کرد که این نهاد پیشتر به حزبالله لبنان درباره خطرات پیجرهایی که در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳) منفجر شدند، هشدار داده بود. به گفتهی نقدی، مقامات حزبالله در پاسخ به این هشدارها گفته بودند که قیمت این دستگاهها از مدلهای ایرانی ارزانتر است و به همین دلیل مدلهای خارجی را ترجیح دادند.
جزئیات انفجارهای پیجر در لبنان و سوریه
در روزهای ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۳)، مجموعهای از انفجارها در لبنان و سوریه رخ داد که منجر به انفجار هزاران پیجر و بیسیم شد. بیشتر این دستگاهها در لبنان بودند. این حادثه به کشته شدن دستکم ۳۷ نفر، از جمله کودکان، و زخمی شدن هزاران نفر دیگر انجامید. این انفجارها ترس و نگرانی گستردهای را در میان ساکنان، به ویژه در مناطق پرجمعیت مانند محلههای مسکونی، بازارها و حتی در جریان مراسمی در محلهی جنوبی بیروت، ایجاد کرد. بر اساس اطلاعات موجود، این دستگاهها توسط اسرائیل هدف قرار گرفته بودند و اعضای حزبالله از آنها استفاده میکردند؛ اما تعدادی از شهروندان غیرنظامی، از جمله کارکنان بهداشتی و سازمانهای غیردولتی نیز حامل این دستگاهها بودند که به افزایش شمار قربانیان غیرنظامی منجر شد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بعدها مسئولیت کشورش را در انجام «عملیات پیجرها» پذیرفت.