آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی جدید اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران با خلوص ۶۰ درصد تغییری نکرده و با این میزان، تهران قادر به ساخت ۱۰ بمب اتمی است

2025-09-03 20:56

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، به یک گزارش محرمانه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته است که نشان می‌دهد ذخایر اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران به سطح ۶۰ درصد، یعنی نزدیک به درجه‌ی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای، رسیده است.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) آمده است که تا تاریخ ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد ۱۴۰۴)، یعنی پیش از حملات اسرائیل به ایران، ذخایر اورانیوم این کشور در شکل هگزافلوراید اورانیوم (UF6) که قابلیت غنی‌سازی بیشتر از طریق سانتریفیوژها را دارد، حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم تخمین زده شده است. بر اساس این گزارش، با این مقدار می‌توان ۱۰ بمب اتمی تولید کرد.

آژانس همچنین اشاره کرده است که به دلیل جنگ میان ایران و اسرائیل، خروج بازرسان از ایران اقدامی ضروری بوده است. این نهاد بین‌المللی همچنین تصمیم ایران برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس را محکوم کرد.

پیش از این، در روز شنبه، ۳۱ مه ۲۰۲۵ (۱۰ خرداد ۱۴۰۴)، خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی که آژانس برای اعضای خود ارسال کرده بود، اعلام کرد: «ایران به طور مخفیانه در سه تأسیسات هسته‌ای، ساخت سلاح اتمی را آغاز کرده است.»

پیشینه تنش‌ها و تعلیق همکاری‌ها‌

بامداد روز یکشنبه، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۱ تیر ۱۴۰۴)، جنگنده‌های آمریکایی سه تأسیسات هسته‌ای ایران (فردو، نطنز و اصفهان) را بمباران کردند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، در آن زمان در پستی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: «ما حمله‌ی بسیار موفقیت‌آمیز خود به سه سایت هسته‌ای ایران، یعنی فردو، نطنز و اصفهان را به پایان رساندیم. تمام هواپیماها اکنون خارج از حریم هوایی ایران هستند. محموله‌ی کاملی از بمب‌ها بر روی سایت اصلی، یعنی فردو، ریخته شد.»

به دنبال این حملات، مجلس ایران روز چهارشنبه، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ (۴ تیر ۱۴۰۴)، با اکثریت آرا، طرح پایان دادن به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد.

همچنین پیش‌تر، روزنامه‌ی «کیهان»، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده و خواستار دستگیری و محاکمه‌ی او شده بود.

ازسرگیری بازرسی‌ها

با وجود این تنش‌ها، چهارشنبه‌ی گذشته، ۲۷ اوت ۲۰۲۵ (۵ شهریور ۱۴۰۴)، رافائل گروسی در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی خبری «فاکس نیوز» آمریکا اعلام کرد که اولین تیم بازرسی آژانس پس از جنگ ۱۲ روزه، برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای وارد ایران شده است.