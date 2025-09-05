ادای احترام به نیروی پیشمرگ در پاریس

15 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی و شهردار پاریس برای قدردانی از فداکاری‌های نیروی پیشمرگ کوردستان، از تابلوی پیشمرگ در پایتخت فرانسه پرده‌برداری می‌کنند.

سایت پاریس پرس گزارش داد که نیروی پیشمرگ کوردستان نماد فداکاری و مبارزه مردم کورد در راه آزادی و رسیدن به حقوق مشروع است.

شهرهای پاریس و اربیل روابط محکمی دارند. در سال ۲۰۱۹ شهردار پاریس به اربیل سفر کرد و با شهردار اربیل تفاهم‌نامه دوستی امضا کرد.

پاریس پرس نوشته است برای پایتخت فرانسه مایه افتخار است که در ۴۰ سال گذشته میزبان مرکز پژوهش‌های کوردستان بوده است.

امروز جمعه ۵ سپتامبر در پاریس در پارک آندره سیتروئن در مراسمی با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی، از تابلوی پیشمرگ پرده‌برداری می‌شود.

تاریخ ۸۰ ساله نیروی پیشمرگ و نقش پرزیدنت بارزانی به عنوان رهبر و پیشمرگ تاثیر بزرگی در جنبش کورد و حفظ هویت آن داشته است. فداکاری‌های نیروی پیشمرگ، در میان ملت‌های آزادیخواه و صلح‌طلب جایگاه والایی به این نیرو داده است.

امروز در پاریس به مبارزات نیروی پیشمرگ و مردم کوردستان ادای احترام می‌شود. در این مراسم شماری از پیشمرگان قدیمی، شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی فرانسوی و اروپایی حضور دارند. دوستی مردم کورد و مردم فرانسه، تاریخی است و به تدریج و با توجه به اهداف مشترک استحکام یافته است.

مقامات فرانسوی به طور مستمر به اقلیم کوردستان سفر کرده‌اند و در شرایط دشوار از اقلیم حمایت کرده‌اند. به خصوص در زمان کوچ میلیونی مردم کورد در سال ۱۹۹۱، دانیل میتران،‌ همسر فرانسوا میتران، رئیس‌ جمهور پیشین فرانسه به مرزهای اقلیم کوردستان سفر کرد و از نزدیک شاهد مصائبی بود که کوردها متحمل شدند.

پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ در پایتخت فرانسه با حضور شخصیت‌‌های مختلف، نشان دهنده تقدیر بین‌المللی از یک نیروی مبارز و فداکار است که در راه آزادی و استقلال ملت خود جانفشانی کرده و در مبارزه با تروریسم همرزم و همراه نیروهای بین‌المللی بوده است.

