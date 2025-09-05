13 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نماینده دولت اقلیم کوردستان در پاریس، می‌گوید برای مقامات فرانسه حضور پرزیدنت بارزانی در مراسم پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ در پاریس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علی دوله‌مری، نماینده دولت اقلیم کوردستان در پاریس، در خصوص مراسم پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ در پایتخت فرانسه که با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی انجام می‌شود، به کوردستان۲۴ گفت: مردم کوردستان و مردم فرانسه در دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دارای ارزش‌های مشترک هستند و پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ یک اقدام نمادین بسیار با اهمیت است.

او با اشاره به اینکه پرزیدنت بارزانی از سن ۱۶ سالگی پیشمرگ بوده و همیشه خود را به عنوان یک پیشمرگ معرفی کرده است، گفت: حضور ایشان در این مراسم لازم بود. ایشان در جنگ علیه داعش نقش برجسته‌ای داشته‌اند و جنبش کورد را رهبری می‌کنند و حضور ایشان افتخار بزرگی برای فرانسه و کوردستان است.

همچنین تاکید کرد: مردم و دولت فرانسه واقفند که ملت کورد یک ملت ستمدیده است و به حمایت نیاز دارد و فرانسه در شرایط دشوار از مردم کورد حمایت کرده است.

او با اشاره به اینکه فرانسه عضو دائم پیمان ناتو است حمایت آن کشور از اقلیم کوردستان را بسیار با اهمیت دانست.

نماینده دولت اقلیم کوردستان در فرانسه، گفت: پاریس با ۱۳ میلیون جمعیت یک شهر تاریخی و مهم جهان است و وجود پارک و تابلوی پیشمرگ در آن اهمیت بسیاری دارد.

امروز جمعه ۵ سپتامبر با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات فرانسوی و اروپایی، از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن پاریس، پرده‌برداری می‌شود.

ب.ن