پرزیدنت بارزانی: رابطه بین فرانسه و اقلیم کوردستان یک رابطه تاریخی است

12 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی، امروز را به عنوان یک روز تاریخی توصیف کرد و گفت که رابطه بین فرانسه و اقلیم کوردستان یک رابطه تاریخی است.

پنجشنبه ۵ سپتامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در جریان سفر به پاریس برای شرکت در مراسم پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: بسیار خوشحالم که به پاریس سفر کرده‌ام و از شورای شهرداری پاریس تشکر می‌کنم.

پرزیدنت بارزانی، گفت: پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ اقدامی بسیار مهم و تاریخی است و نشان دهنده رابطه تاریخی بین مردم کوردستان و مردم فرانسه است و به این رابطه ادامه می‌دهیم.

ایشان تاکید کرد: نامگذاری خیابانی در پاریس به نام پیشمرگ نشان می‌دهد که فرانسه با دیده اهمیت به مردم کورد می‌نگرد. امروز یک روز مهم و تاریخی است و به مردم کوردستان به این مناسبت تبریک می‌گویم.

آن هیدالگو، شهردار پاریس هم به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: بسیار خوشحال هستم که امروز بار دیگر از پرزیدنت بارزانی استقبال می‌کنم. این یک رویداد ویژه است. ما همچنین رابطه خوبی با موسسه کورد در پاریس داریم.

امروز جمعه ۵ سپتامبر با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات فرانسوی و اروپایی، از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن پاریس، پرده‌برداری می‌شود.

ب.ن