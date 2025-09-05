شهردار پاریس: پرزیدنت بارزانی رهبر و پیشمرگ هستند برای آزادی همه ما

12 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- شهردار پاریس می‌گوید پرزیدنت بارزانی رهبر و پیشمرگ هستند برای آزادی همه، و نیروی پیشمرگ و پرزیدنت بارزانی نقش مهمی در تاریخ مردم کورد داشته‌اند.

امروز جمعه ۵ سپتامبر، آن هیدالگو، شهردار پاریس در جریان استقبال از پرزیدنت مسعود بارزانی که برای شرکت در مراسم پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ به فرانسه سفر کرد، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: مایه افتخار است که از جناب پرزیدنت بارزانی استقبال می‌کنم. ما بار اول در سال ۲۰۱۵ در جریان جنگ علیه داعش دیدار کردیم. ایشان رهبر و پیشمرگ هستند برای آزادی همه ما. همه کوردها و مردم کوردستان جنگیدند.

او گفت: با خوشحالی بسیار و با در نظر گرفتن مسائلی که مطرح کردم ما این مسیر را در پاریس به نام پیشمرگ نامگذاری کردیم. نیروی پیشمرگ و پرزیدنت بارزانی نقش مهمی در تاریخ مردم کورد داشته‌اند.

شهردار پاریس از اینکه بار دیگر از پرزیدنت بارزانی استقبال می‌کند، ابراز خوشحالی کرد.

در این دیدار پرزیدنت بارزانی، هدایایی به شهردار پاریس تقدیم کرد که شامل کتابی درباره فداکاری‌ها و پیروزی‌های نیروی پیشمرگ در جنگ با داعش، تندیس پیشمرگ و عسل محصول کوردستان بود.

شهردار پاریس گفت: ما مدیون نیروی پیشمرگ هستیم که به جای همه ما علیه داعش جنگید.

امروز جمعه ۵ سپتامبر با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات فرانسوی و اروپایی، از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن پاریس، پرده‌برداری می‌شود.

ب.ن