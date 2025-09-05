پرزیدنت بارزانی: فرانسه همیشه از مسئله کورد حمایت کرده است

10 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی، تاکید کرد که نیروی پیشمرگ کوردستان حافظ حقوق بشر، آزادی و دموکراسی خواهد بود. ایشان تاکید کرد که فرانسه و مردم آن کشور همیشه در قلب مردم کوردستان جای دارند.

جمعه ۵ سپتامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در جریان سفر به فرانسه برای شرکت در مراسم پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ در پاریس، در پارک آندره سیتروئن پایتخت فرانسه حضور یافت و برای شرکت‌کنندگان سخنرانی کرد.

پرزیدنت بارزانی، ضمن خیر مقدم به مهمانان، از سفر به پاریس و نامگذاری مسیری به نام پیشمرگ ابراز خوشحالی کرد.

پرزیدنت بارزانی گفت: امروز برای مردم کوردستان یک روز تاریخی است. فرانسه در طول تاریخ همیشه در برابر مردم کوردستان مواضع انسان دوستانه و دوستی اتخاذ کرده است.

همچنین تاکید کرد: فرانسه همیشه از مسئله کورد حمایت کرده است. اولین کشور اروپایی بوده که به تاسیس انستیتوی کوردستان در پاریس اجازه داده است.

پرزیدنت بارزانی، خاطرنشان کرد: نیروی پیشمرگ وظیفه‌ای مقدس به انجام رسانده است و ادای احترام امروز شما به نیروی پیشمرگ، نشان‌دهنده احترام گذاشتن به مبارزات نیروی پیشمرگ و دوستی بین مردم فرانسه و مردم کوردستان است. کوردستان همیشه محل همزیستی مسالمت‌آمیز و نیروی پیشمرگ همیشه حافظ حقوق بشر و دموکراسی خواهد بود.

جنگ علیه داعش را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در جنگ با داعش ۱۲ هزار پیشمرگ شهید و مجروح شدند. نیروی پیشمرگ در آن جنگ پیروزهای بزرگی برای خود و مردم کوردستان به دست آورد.

و با اشاره به روابط اقلیم کوردستان و فرانسه گفت: مطمئنا تا زمانی که یک کورد زنده است، قدردان مردم فرانسه خواهد بود و روابط بین دو ملت محکم‌تر و با دوام‌تر خواهد شد. مایه خوشحالی است که موضع مردم فرانسه در برابر ملت کورد ثابت مانده، اگرچه رهبران تغییر کرده‌اند، اما موضع آنها نسبت به مردم کورد تغییر نکرده است.

همچنین یاد‌آور شد: فرانسوا میتران اولین رئیس‌جمهور فرانسه بود که در سال ۱۹۹۲ از من استقبال کرد، این برای من مایه افتخار و سربلندی است. اولین بانوی اروپایی که برای مردم کورد اشک ریخت، دانیل میتران،‌ همسر فرانسوا میتران بود که هرگز فراموش نخواهیم کرد.

پرزیدنت بارزانی گفت: فرانسه و مردم آن همیشه در قلب مردم کوردستان جای دارند. زنده باد پاریس، زنده باد اربیل و زنده باد دوستی مردم فرانسه و مردم کوردستان.

ایشان خاطرنشان کرد: نیروی پیشمرگ از سراسر عراق در برابر تروریست‌ها دفاع می‌کند و این افتخار بزرگی است.

امروز جمعه ۵ سپتامبر با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات فرانسوی و اروپایی، از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن پاریس، پرده‌برداری ‌شد و مسیری به نام پیشمرگ نامگذاری شد.

ب.ن