10 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی با حضور در پارک آندره سیتروئن در پایتخت فرانسه، به همراه پیشمرگ قربانی جنگ با داعش، از تابلوی پیشمرگ پرده‌برداری کرد.

امروز جمعه ۵ سپتامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در مراسم پارک آندره سیتروئن در پاریس حضور پیدا کرد و به همراه سلمان فرمان، پیشمرگ قربانی در جنگ با داعش از تابلوی پیشمرگ پرده‌برداری کرد.

پرزیدنت بارزانی در این مراسم، سخنرانی و تاکید کرد که نیروی پیشمرگ کوردستان حافظ حقوق بشر، آزادی و دموکراسی خواهد بود.

ایشان امروز را برای مردم کوردستان یک روز تاریخی توصیف کرد و گفت:‌ فرانسه در طول تاریخ همیشه در برابر مردم کوردستان مواضع انسان دوستانه و دوستی اتخاذ کرده است.

همچنین خاطرنشان کرد: نیروی پیشمرگ وظیفه‌ای مقدس به انجام رسانده است و ادای احترام امروز شما به نیروی پیشمرگ، نشان‌دهنده احترام گذاشتن به مبارزات نیروی پیشمرگ و دوستی بین مردم فرانسه و مردم کوردستان است.

امروز جمعه ۵ سپتامبر با حضور پرزیدنت بارزانی و مقامات فرانسوی و اروپایی، از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن پاریس، پرده‌برداری ‌شد و مسیری به نام پیشمرگ نامگذاری شد.

ب.ن