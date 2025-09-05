9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- آن هیدالگو، شهردار پاریس، امروز جمعه ۵ سپتامبر در مراسم پرده‌برداری از تابلوی پیشمرگ در پارک آندره سیتروئن سخنرانی کرد و بر همبستگی دیرینه فرانسه با مردم کورد تاکید کرد.

هیدالگو، در این مراسم از پرزیدنت مسعود بارزانی و مقامات کورد استقبال و تاکید کرد که این رویداد نمادی از «دوستی بین مردم کورد و مردم فرانسه» است. او از پیشمرگها به عنوان نماد جهانی آزادی، برابری و مقاومت ستایش کرد و خاطرنشان کرد که پاریس قاطعانه در کنار آنها ایستاده است.

هیدالگو گفت:«مبارزات مردم کورد نمادی از آزادی و برابری بین زن و مرد است. ما همیشه از آن حمایت می‌کنیم زیرا تاثیر عمیقی بر ما دارند.»

هیدالگو سفر خود به اقلیم کوردستان در سال ۲۰۱۵ را به یاد آورد، زمانی که پیشمرگها در خطوط مقدم علیه داعش می‌جگیدند. «وقتی به اربیل آمدم، شما پیشمرگها علیه داعش می‌جنگیدید. من با رنجی که پاریس از تروریسم متحمل شد، احساس همدردی کردم و از فداکاری و قدرت شما الهام گرفتم.»

او همچنین به بازگشت خود به اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۳ برای شرکت در مراسم افتتاحیه موزه بارزانی در منطقه بارزان اشاره کرد و این مناسبت را «لحظاتی عالی و دوستانه» توصیف کرد.

هیدالگو با ابراز افتخار از میزبانی از پریدنت بارزانی در پاریس، گفت که مسیر و پارک جدید پیشمرگ یادآور دائمی فداکاری‌های مبارزان کورد خواهند بود. «پیشمرگ و مردم کورد جدایی‌ناپذیرند زیرا هدف مشترکی دارند: استقلال، آزادی و حقوق خود. بدون شما، ما نمی‌توانستیم به این نقطه برسیم.»

او گفت:«در مبارزه با داعش، شما چه در داخل و چه در خارج از کشور، با دفاع از اصولی که متعلق به ماست، قهرمانی نشان دادید.»

هیدالگو بار دیگر بر حمایت فرانسه از پیشرفت اقلیم کوردستان از سال ۲۰۰۳ تاکید کرد و به نیروی پیشمرگ به خاطر ترویج مشارکت زنان در دفاع تبریک گفت.«تلاش‌های نیروی پیشمرگ به تاسیس نیروهای دفاعی کوردستان کمک کرد، به ویژه نقش زنان در مبارزه با داعش را برجسته کرد، که نمونه‌ای از احترام ما به زنانی است که در این مبارزه در کنار مردان ایستادند.»

پیش از این، پرزیدنت بارزانی سخنرانی اصلی را در این مراسم ایراد کرد و این مناسبت را به عنوان «روزی تاریخی برای مردم کورد» توصیف کرد.

روابط بین اقلیم کوردستان و فرانسه قوی و دائما در حال توسعه است و این با همکاری در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مشخص می‌شود. این همکاری با روابط دیپلماتیک، از جمله حضور کنسولگری فرانسه در اربیل و نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در فرانسه، تقویت می‌شود. فرانسه همچنان از دولت اقلیم کوردستان حمایت می‌کند و بر صلح و ثبات منطقه‌ای، مقابله با چالش‌های تروریسم و ​​ترویج راه‌حل‌های دیپلماتیک برای درگیری‌ها تاکید دارد.

این همکاری همچنین تبادلات فرهنگی، برنامه‌های آموزشی و ابتکارات مشترک با هدف تقویت، درک و همکاری متقابل را تسهیل کرده است. حمایت فرانسه شامل تلاش‌های بشردوستانه، به ویژه در کمک به آوارگان و ترویج بازسازی در اقلیم می‌شود.

ب.ن