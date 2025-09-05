8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- شهردار منطقه ۱۵ پاریس که در آن یک پارک و مسیر رسما به نام پیشمرگ نامگذاری شد، این ادای احترام تاریخی را «اقدامی برای وفاداری» به مبارزات نیروهای کورد توصیف کرد، که با دفاع قهرمانانه خود در برابر استبداد و نقش محوری خود در جنگ علیه داعش به نماد کوردستان تبدیل شده‌اند. فیلیپ گوژون، شهردار منطقه ۱۵ پاریس، سخنرانی قابل توجهی ایراد کرد و بر تعهد شهر به بزرگداشت نیروی پیشمرگ که «برای آزادی بشریت جنگیده‌اند»، تاکید کرد.

شهردار گوژون امروز جمعه ۵ سپتامبر در این مراسم احترام و تعهد عمیق نسبت به نیروهای کورد را بیان کرد. او اعلام کرد:«امروز ما اینجا هستیم تا تعهد و عشق خود را به نیروی پیشمرگ ابراز کنیم. این عملی که ما انجام می‌دهیم، وفاداری به مبارزات و تلاش نیروی پیشمرگ است. با این نامگذاری، ما به فداکاری پیشمرگها احترام می‌گذاریم، زیرا آنها برای آزادی بشریت جنگیدند.»

سخنان شهردار گوژون، مبارزه طولانی نیروی پیشمرگ را در یک بستر تاریخی گسترده قرار داد و یادآور مقاومت آنها در برابر تهدیدات وجودی بود. او اظهار داشت:«زمانی که رژیم بعث می‌خواست کوردها را نابود کند، نیروهای پیشمرگ دفاع محکمی کردند.»

او از تعهد تزلزل‌ناپذیر آنها برای حفظ هویت خود در برابر موانع طاقت‌فرسا تمجید کرد.«پیشمرگها از فرهنگ و هویت خود دفاع کردند، آنها شکست نخوردند، بلکه خود را ساختند، آنها به نماد کوردستان تبدیل شدند.»

شهردار به طور خاص بر نقش تاریخی آنها در جنگ جهانی علیه داعش تاکید کرد، کارزاری که در آن پیشمرگها نیروی خط مقدم تعیین‌کننده‌ای بودند.

او با اذعان به پیروزی‌های نظامی و نقش حیاتی بشردوستانه نیروهای کورد در نجات دادن اقلیت ایزدی از نسل‌کشی، گفت:«در زمان جنگ علیه داعش، آنها تاریخ را ثبت کردند و هزاران فداکاری کردند و از ایزدی‌ها محافظت کردند.»

شهردار گوژون، در تقدیری قابل توجه از ماهیت متنوع نیروهای کورد، به زنانی که در صفوف آنها جنگیدند نیز ادای احترام کرد. او تأکید کرد:«تعدادی از زنان پیشمرگ در جنگ علیه داعش از آنها دفاع کردند و ما نباید آنها را فراموش کنیم.»

او همچنین رهبری پرزیدنت مسعود بارزانی، را ستود و اظهار داشت که او «نماینده کوردها در کوردستان است.» گوژون سخنان خود را با تعهدی راسخ به پایان رساند و اعلام کرد که «در این پارک، ما بر تعهد خود به حمایت از به نیروی پیشمرگ تاکید می‌کنیم.»

این مراسم که در پارک مشهور آندره سیتروئن در منطقه ۱۵ برگزار شد، محور اصلی یک روز از فعالیت‌هایی بود که دوستی عمیق بین مردم فرانسه و مردم کورد را جشن می‌گرفت.

ب.ن