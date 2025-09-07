مرکز مترو با انتشار بیانیه‌ای، درباره‌ی تبدیل اقلیم کوردستان به مکانی ناامن برای فعالیت نهادهای خارجی هشدار داد

1 ساعت پیش

مرکز مترو، اروز یکشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که حمله مسلحانه به دفاتر سازمان‌های داخلی و خارجی نقض آشکار قانون بین‌المللی بشردوستانه است. این نوع حملات، اقلیم کوردستان را به مکانی ناامن برای فعالیت سازمان‌های خارجی تبدیل می‌کند.

دفتر "پایا" که در محله سرچنار شهر سلیمانیه و در نزدیکی منزل لاهور شیخ جنگی و هتل لاله‌زار قرار دارد، میزبان چندین سازمان فرهنگی، زیست‌محیطی و بین‌المللی است. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به سازمان «باهره‌دار» برای توسعه جوانان، آژانس پایا، «آرت پلاس»، حامیان آب عراق و کوردستان، و سازمان UPP اشاره کرد.

سازمان UPP (Un Ponte Per)، یک سازمان غیرانتفاعی مستقل ایتالیایی است که هدفش ایجاد پل‌های صلح و تقویت سازمان‌های جامعه مدنی در مناطق درگیر منازعه، مانند عراق، خاورمیانه و شمال آفریقا، از طریق پروژه‌های توسعه اجتماعی، توانمندسازی جوانان و زنان و حمایت از پناهندگان است.

بر اساس گزارش منابع نامعلوم به مرکز مترو، بامداد جمعه، ۲۲ اوت ۲۰۲۵ (۳۱ مرداد ۱۴۰۴)، هم‌زمان با درگیری‌های لالهزار در تپه سرچنار شهر سلیمانیه، نیروهای مسلح به ساختمانی یورش بردند که دفاتر این سازمان‌های داخلی و بین‌المللی در آن قرار دارد.

امروز مشخص شد که این نیروها کلیه وسایل موجود در دفاتر سازمان‌ها را با خود برده‌اند؛ از جمله: گاوصندوق حاوی پول پروژه‌ها، چهار دستگاه پرینتر رنگی و سیاه‌وسفید، تلفن ماهواره‌ای ثریا، چندین ست کامپیوتر، نُه لپ‌تاپ از انواع مختلف، ست دیتاشوو، سه ست دوربین سونی و کانن، دستگاه‌های مای‌فای آسیاسل، فاست‌لینک و آی‌کیو، دستگاه شمارش پول، چندین صفحه تلویزیون، گذرنامه کارکنان، چندین هدست، بلندگو، موبایل و چندین UPS. حتی لوازم بسیار ساده مانند مسواک و ریش‌تراش کارکنان نیز به سرقت رفته‌اند. از دیگر سازمان‌ها نیز، چرخ خیاطی، چرخ سرنخ‌دوز و گلدوزی، اتو، دریل، جاروبرقی، کیف پول با محتویات آن و کیف دستی دزدیده شده‌اند.

مرکز مترو بلافاصله پس از اطلاع از این رویداد، با سازمان‌های مربوطه تماس گرفت و با وجود تأیید اطلاعات، از اینکه هیچ‌کس حاضر به اظهارنظر با نام خود یا سازمانش نبود، ابراز تعجب کرد. نزدیک به دو هفته است که سکوت بر این ماجرا حکم‌فرماست.

یورش به ساختمانی که دفاتر چندین سازمان داخلی و خارجی را در خود جای داده است، و مصادره و انتقال وسایل آن‌ها به مکانی نامعلوم، هیچ مبنای قانونی ندارد و نقض آشکار قانون بین‌المللی بشردوستانه است. این اقدام مانع از انجام فعالیت‌های این سازمان‌ها می‌شود و اقلیم کوردستان را در "منطقه قرمز" برای فعالیت سازمان‌های خارجی قرار می‌دهد.

مرکز مترو آگاه است که این سازمان‌ها هیچ ارتباطی با درگیری‌های سیاسی و مسلحانه اخیر ندارند که بتواند توجیهی برای تصرف اموالشان باشد. مرکز مترو خواهان عذرخواهی و جبران خسارات وارده به این سازمان‌هاست.

همچنین لازم است همه طرف‌ها از دفاتر سازمان‌های داخلی و بین‌المللی محافظت کنند. از نهادهای رسانه‌ای مستقل نیز درخواست می‌شود تا این نقض‌ها را افشا کرده و با اطلاعات بیشتر افکار عمومی را در جریان قرار دهند.

مرکز مترو در اوت ۲۰۰۹ (مرداد ۱۳۸۸) با تلاش جمعی از روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر و با همکاری سازمان «مؤسسه روزنامه‌نگاری جنگ و صلح» (IWPR) آمریکا تأسیس شد. از آن زمان تاکنون ۱۴ گزارش سالانه درباره وضعیت آزادی مطبوعات منتشر کرده است. از زمان تأسیس، هر یک از سازمان‌های (IWPR)، سازمان مردم نروژ (NPA)، «حمایت از رسانه‌های بین‌المللی» (IMS)، «مرکز حقوق بشر خلیج»، وزارت خارجه‌ی آمریکا، Internews و سازمان IRI از طریق پروژه‌های مختلف از آن حمایت کرده‌اند.