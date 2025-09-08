بهبود و ترخیص دو بیمار مبتلا به تب خونریزیدهنده در دهوک
ادارهی کل بهداشت دهوک اعلام کرد دو شهروند مبتلا به تب خونریزیدهندهی کریمه-کنگو پس از دریافت معالجات لازم، با بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شدند
ادارهی کل بهداشت دهوک روز دوشنبه، ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد: «دو شهروند ساکن استان دهوک که به بیماری تب خونریزیدهنده مبتلا شده بودند، پس از چند روز دریافت مراقبتهای لازم و نظارت پزشکی، با وضعیت جسمانی خوب و پایدار از بیمارستان مرخص شدند.»
این اداره همچنین تأکید کرد که یک کادر درمانی ویژه برای پیگیری چنین مواردی اختصاص یافته است. در همین راستا و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری، با هماهنگی ادارهی دامپزشکی دهوک، کمپین سمپاشی دامها در این استان آغاز شده است.
پیش از این، وزارت بهداشت دولت اقلیم کوردستان در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۲۵ (۹ شهریور ۱۴۰۴) در بیانیهای از ثبت یک مورد جدید ابتلا به این بیماری در استان دهوک خبر داده بود که مربوط به یک مرد ۴۳ سالهی قصاب و ساکن شهر «سیمیل» بود.
سنا سلیم، سخنگوی دامپزشکی دهوک، نیز در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۷ شهریور ۱۴۰۴) به وبسایت کوردستان۲۴ گفته بود: «به دلیل مشکوک بودن به وجود موارد تب خونریزیدهنده، ۲۷ روستا در شهرک سیمیل به مدت ۴۵ روز قرنطینه شدند.»