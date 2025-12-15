2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – رئیس دفتر روابط خارجی اقلیم کوردستان، می‌گوید که اقلیم کوردستان در مسیر مدارا و کثرت‌گرایی جوامع، گام‌های بزرگ و امیدوارکننده برداشته است.

سفین دزه‌ای، رئیس دفتر روابط خارجی اقلیم کوردستان در مراسم گشایش (مرکز تحقیقاتی ابتکارات چین) که امروز دوشنبه ۱۵ دسامبر در اربیل گشایش یافت، سخنرانی کرد.

دزه‌ای در سخنان خود گشایش این گونه مراکز در اقلیم کوردستان را نشان‌دهنده محیط مناسب آن برای همزیستی مسالمت‌آمیز و کثرت‌گرایی دانست.

او تاکید کرد که اقلیم کوردستان در مسیر مدارا و کثرت‌گرایی جوامع، گام‌های بزرگ و امیدوارکننده برداشته است و آن را منبع نیرو و غنای جامعه کوردستان توصیف کرد که افق دید رهبران در برنامه‌ریزی برای نسل‌های آینده را بیشتر گسترش می‌دهد.

دزه‌ای گفت که دولت اقلیم کوردستان گشایش این گونه مراکز را موجب تقویت صلح و ثبات می‌داند و زمینه را برای رقابت سالم که در نتیجه به نفع بشریت و خدمت به مردم است فراهم می‌کند و این همسان‌سازی سیاست اقلیم کوردستان را با تجربه‌های جهانی در راستای مدیریت بهتر امور نشان می‌دهد.

این در حالی است که مقامات جمهوری خلق چین اعلام کرده‌اند با دیده اهمیت به جایگاه اقلیم کوردستان در منطقه می‌نگرند و روابط بین اربیل و پکن رو به پیشرفت است.

ب.ن