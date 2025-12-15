وزارت امور پیشمرگ با عنوان «عملیات شیر» مانور نظامی برگزار کرد
اربیل (کردستان۲۴) – وزارت امور پیشمرگ کوردستان، از برگزاری مانور نظامی در دامنه کوه پیرس با عنوان «عملیات شیر» خبر داد.
وزارت امور پیشمرگ کوردستان، امروز دوشنبه ۱۵ دسامبر در بیانیهای اعلام کرد:«به مظور نشان دادن توان نظامی نیروهای پشتیبانی (۱) با عنوان "عملیات شیر" در دامنه کوه پیرس، مانور نظامی برگزار شد.»
بر پایه بیانیه در این مانور، شورش اسماعیل، وزیر امور پیشمرگ، عبدالخالق باپیری، معاون وزیر، سپهبد عیسی عوزیر، رئیس ستاد و تعدادی از افسران ارشد وزارتخانه، تحت نظارت سپهبد سیهاد بارزانی، فرمانده نیروهای پشتیبانی (۱)، حضور داشتند.
وزارت امور پیشمرگ، هدف از این مانور را:«نشان دادن تواناییها و پیشرفتهای نظامی افسران و نیروهای پیشمرگ، تحت فرماندهی نیروهای پشتیبانی» اعلام کرد
بیانیه تاکید کرده است:«پس از دورههای آموزشی که توسط نیروهای پشتیبانی به عنوان بخشی از طرح آموزشی اداره آموزش نظامی وزارت پیشمرگ و نیروهای ائتلاف برگزار شد، آنها علاوه بر دورههای متعدد پایه و متوسط، ۹ دوره پیشرفته در بخشهای پایهای توپخانه، خمپاره، تانک، خودروهای زرهی، مهندسی، پیاده نظام و ارتباطات را به پایان رساندند و بیش از ۶۱۱ افسر پیشمرگ و پرسنل ثبت نام شده از فرماندهی نیروهای پشتیبانی در آموزش در زمینههای مختلف شرکت کردند.»
در بیانیه آمده است:«در بخش دیگری از مانور سلاحهای سنگین و متوسط، تانکها، خودروهای زرهی و سایر تسلیحات با نهایت مهارت و سطح بالای تسلط علمی مورد استفاده قرار گرفتند.»
ب.ن